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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı Türkiye korkusu sardı: Savaş tehdidi altındayız - Son Dakika
BBC

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı Türkiye korkusu sardı: Savaş tehdidi altındayız

04.01.2022 21:26

Yunanistan'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal ile gerçekleşen görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ı Türkiye korkusu sardı. Haddi aşan suçlamalarda bulunan Dendias, "Türkiye, bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izliyor. Yunanistan savaş tehdidi altındadır." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. İki bakanın görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda Dendias, Türkiye'ye yönelik şikayetlerde bulundu.

DOĞU AKDENİZ VE KÖRFEZ ÜLKELERİNDEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

İki ülke arasında savunma, ekonomi, yatırım, kültürel ve uluslararası platformlarda ortak faaliyetleri içeren görüşmelerinin yanı sıra, iki bakanın Doğu Akdeniz ve Körfez ülkelerindeki son gelişmeleri de gözden geçirdikleri belirtiliyor.

TÜRKİYE'YE AĞIR SUÇLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın, Suudi mevkidaşı ile görüştükten sonra yaptığı açıklamalarda özellikle Türkiye'ye yönelik şikayetleri dikkat çekti. Dendias, Türkiye'nin bölgede bugüne dek görülmemiş derecede büyük boyutlar kazanan saldırgan bir siyaset izlediğini savundu.

KASIT SUÇLAMASI

Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Yunan adalarının silahlardan arındırılmaması halinde bu adaların egemenliklerinin tartışılmaya açılması gerektiği" şeklindeki son açıklamalarını buna örnek gösterdi ve Türkiye'nin gerçekleri kasıtlı olarak saptırdığını öne sürdü.

SİLAHLANDIRMAYA BAHANE ARIYORLAR

"Yunanistan savaş tehdidi altındadır" ifadesini kullanan Dendias, "Yunan adaları karşısında en büyük çıkartma birlikleri konuşlandırılırken Türk yetkililerin Yunan adalarının savunma amaçlı silahlanmalarına karşı çıkması ve egemenliklerinden şüphe etmesi mantıksızlık örneğidir" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı Türkiye korkusu sardı: Savaş tehdidi altındayız

HADSİZ ÖNERİLER

Yunan Bakan, "Türkiye her defasında uluslararası hukuk kurallarına saygılı olduğundan söz ediyorsa bunu kanıtlaması ve icraatta da göstermesi için bazı basit adımlar atabilir… Mesela, Yunanistan'a yönelik 'casus belli' (savaş nedeni) tehdidini kaldırmasını ve Libya ile imzaladığı hukuksuz deniz yetki alanları memorandumunu iptal etmesini öneriyorum" diye konuştu.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Faysal bin Ferhan ise gerek Yunanistan gerekse Suudi Arabistan'ın bölgede barış ve istikrarın korunması amacıyla uluslararası hukuka saygı gösterdiklerini söylemekle yetindi ve iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin sürdürülmesindeki yararlardan söz etti.

SUUDİLERLE İLİŞKİLER, TÜRKİYE İLE ÇIKAN GERGİNLİK ORTAMINDA BAŞLATILMIŞTI

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2020 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de baş gösteren gerginlik ortamında başlatılmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Savunma Bakanı Nikos Panayoptopoulos'tan sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Faysal bin Ferhan da bir yıl içinde Atina'ya ikinci ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. Geçtiğimiz yıl, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait birçok savaş uçağı Girit adasına gelerek Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla ortak tatbikatlar yapmış, bu uçaklardan bazılarının Girit adasında konuşlanmaya devam ettiği açıklanmıştı. Yunanistan ise Suudi Arabistan'ın talebi üzerine iki batarya Patriot füzesi satmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Türkiye, Savaş, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı Türkiye korkusu sardı: Savaş tehdidi altındayız - Son Dakika Dünya

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