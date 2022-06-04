Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! - Son Dakika
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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

04.06.2022 00:44

Yunan Büyükelçi Lazaris, "ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar" ve Atina'da Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen "PKK gösterisi" gerekçe gösterilerek Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör örgütü PKK sempatizanı bir grup gösterici yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte PKK lehine sloganlar atan grup, Türk Büyükelçiliği önünde gösterilerine devam etti.

YUNAN BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Atina'daki gelişmeleri yakından takip eden Türk Dışişleri, Yunanistan'a karşı harekete geçti. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, ülkesinde başta PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine sağlanan imkanlar ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

GERÇEKLER TEK TEK YÜZÜNE VURULDU

Bakanlığa çağrılan Lazaris'e Türkiye'nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi. Lazaris'e adı geçen terör örgütlerinin Yunanistan'da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan'ın güvenli liman kimliğinin arttığı aktarıldı.

LAZARİS'E LAVRİON KAMPI ÖRNEĞİ VERİLDİ

Ayrıca Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris'e gösterildi. Lavrion kampının Irak ve Suriye'deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarılan Lazaris'e, bu kamptan başlayıp Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye'nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi. Görüşmede Yunanistan'daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi, terörle mücadelede etkili iş birliği beklentisi tekraren ifade edildi. Ayrıca Yunanistan'ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı.

"BATI CEPHESİ BİLDİĞİNİZ GİBİ"

Yaşananlara tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yürüyüşün görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Soylu, paylaşımına "Batı Cephesi bildiğiniz gibi. PKK, Lavrion'dan Atina'ya yürüyor. Hem komşu hem NATO'da müttefik hem de terör destekçisi" notunu düşmüştü.

Dışişleri, Atina'daki skandal gösteri sonrası harekete geçti! Yunan Büyükelçi apar topar bakanlığa çağrıldı
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Son Dakika Dünya Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! - Son Dakika


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