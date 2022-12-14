Ekrem İmamoğlu'na Yunanistan'dan destek geldi: Türkiye'de demokrasi için kara bir gün

Erdoğan'ın İBB Başkanıyken ceza aldığı ifadeleri okudu: Bu sözler senin değil mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB ) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karara tepkiler yükselirken, İmamoğlu'na bir destek de Yunanistan'ın başkenti Atina'dan geldi.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ İÇİN KARA BİR GÜN"

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'yla konuştuğunu söyledi. Bakoyannis açıklamasında şunları söyledi: " Türkiye'de demokrasi için gerçekten kara bir gün. Barışın, Adaletin ve Evrenselciliğin müttefiki olan bir siyasetçinin özgürlük ve medeni haklarından yoksun bırakılması kararı yalnızca üzüntü ve öfke uyandırır.

"TARİHİN SONUNDA ONU HAKLI ÇIKARACAĞINA EMİNİM"

Şehirlerimiz arasındaki işbirliği ve diplomasi çalışmalarına katılan tüm meslektaşlarımızın desteğini ve dayanışmasını iletmek için arkadaşım ve İstanbul Belediye Başkanıİmamoğluile bizzat iletişime geçtim. Türk halkının ve tarihin sonunda onu haklı çıkaracağına eminim."