Ekrem İmamoğlu'na Yunanistan'dan destek geldi: Türkiye'de demokrasi için kara bir gün - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'na Yunanistan'dan destek geldi: Türkiye'de demokrasi için kara bir gün

14.12.2022 22:38

stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından Yunanistan'ın Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, "Türkiye'de demokrasi için kara bir gün" paylaşımında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB ) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karara tepkiler yükselirken, İmamoğlu'na bir destek de Yunanistan'ın başkenti Atina'dan geldi.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ İÇİN KARA BİR GÜN"

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'yla konuştuğunu söyledi. Bakoyannis açıklamasında şunları söyledi: " Türkiye'de demokrasi için gerçekten kara bir gün. Barışın, Adaletin ve Evrenselciliğin müttefiki olan bir siyasetçinin özgürlük ve medeni haklarından yoksun bırakılması kararı yalnızca üzüntü ve öfke uyandırır.

"TARİHİN SONUNDA ONU HAKLI ÇIKARACAĞINA EMİNİM"

Şehirlerimiz arasındaki işbirliği ve diplomasi çalışmalarına katılan tüm meslektaşlarımızın desteğini ve dayanışmasını iletmek için arkadaşım ve İstanbul Belediye Başkanıİmamoğluile bizzat iletişime geçtim. Türk halkının ve tarihin sonunda onu haklı çıkaracağına eminim."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden sandığa gidilmiş, 23 Haziran 2019'da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu bir kez daha başkan seçilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekim 2019'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İmamoğlu'yla ilgili isim vermeden, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti. İmamoğlu da üstü kapalı olarak, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. "Seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri üzerine YSK'nın suç duyurusuyla dava açılmıştı.

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Son Dakika Dünya Ekrem İmamoğlu'na Yunanistan'dan destek geldi: Türkiye'de demokrasi için kara bir gün - Son Dakika


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