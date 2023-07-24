Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Devam Eden Orman Yangınında 19 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Devam Eden Orman Yangınında 19 Bin Kişi Tahliye Edildi

24.07.2023 08:05

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 7 gün önce başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Şu ana kadar toplam 19 bin kişi adadan tahliye edildi. Alevlerle mücadele devam ederken, bazı insanlara parasıyla bilet kesilmesi tepki çekti. Yangın nedeniyle tur operatörleri Rodos uçuşlarını iptal etti. Türkiye de yangın söndürme uçağı göndermişti.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 7 günce önce çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Şu ana kadar toplam 19 bin kişin adadan tahliye edildi, binlerce kişinin daha tahliye edilmeyi beklediği öğrenildi. Alevlerle mücadele aralıksız devam ederken, canını kurtarmak isteyen insanlara parasıyla bilet kesilmesi ise sosyal medyada tepki çekti.

Rodos yangınında 7. gün! 19 bin kişi tahliye edildi, insanlara parasıyla bilet satılması pes dedirtti

19 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Rodos Adası'nda 7 gün önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, dün gece 19 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. 16 bin kişinin karadan, 3 binin de denizden tahliye edildiği aktarılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Yetkililer, tahliye edilenlerin otellere, kapalı stadyumlara, konferans merkezlerine ve okul binalarına yerleştirildiğini ifade etti.

Rodos yangınında 7. gün! 19 bin kişi tahliye edildi, insanlara parasıyla bilet satılması pes dedirtti

"ŞU ANA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU"

Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu belirtildi. Açıklamada, solunum problemleri yaşayan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Rodos yangınında 7. gün! 19 bin kişi tahliye edildi, insanlara parasıyla bilet satılması pes dedirtti

RİSK ARTIYOR

Yetkililer, Orta ve Güney Yunanistan'ın tüm doğu kesiminde, Eğriboz ve Rodos adalarında yangın çıkma riskini en yüksek kategori olan 5'e çıkardı. Alevlerin sahildeki Kiotari, Gennadi, Pefki, Lindos, Lardos ve Kalathos'a ulaştığı açıklandı.

ŞİLTE VE YATAK ÖRTÜSÜNE İHTİYAÇ VAR

Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Thanasis Virinis yaptığı açıklamada ise, yaklaşık 5 bin kişinin geçici barınaklarda olduğunu aktararak, şilte ve yatak örtüsü gibi temel ihtiyaçların gönderilmesini istedi.

Rodos yangınında 7. gün! 19 bin kişi tahliye edildi, insanlara parasıyla bilet satılması pes dedirtti

UÇUŞLAR İPTAL EDİLİYOR

Tur operatörleri Rodos uçuşlarını iptal etti. Air France-KLM ve Ryanair ise, Rodos'tan günlük uçuşunun normal şekilde devam ettiğini söyledi.

Rodos yangınında 7. gün! 19 bin kişi tahliye edildi, insanlara parasıyla bilet satılması pes dedirtti

18 UÇAK YANGINLA MÜCADELE EDİYOR

Yangına, aralarında Türkiye'nin gönderdiği toplam 18 uçak ve 250'den fazla itfaiyeci ile müdahale ediliyor. Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı. Ada'nın bazı bölgelerinde telefon bağlantısı kesildiği için tahliye çalışmaları güçlükle yapılmıştı.

Rodos yangınında 7. gün! 19 bin kişi tahliye edildi, insanlara parasıyla bilet satılması pes dedirtti

TÜRKİYE DE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖNDERMİŞTİ

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri dokuz kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina'ya ulaşmıştı.

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Son Dakika Dünya Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Devam Eden Orman Yangınında 19 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Devam Eden Orman Yangınında 19 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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