Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın - Son Dakika
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Dünya

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu\'nun ödediği bedele bakın
19.06.2025 16:07
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İran-İsrail savaşında iki taraftan da çok sayıda kayıp verilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar tepki çekti. Netanyahu savaşlarda bedeller ödendiğini söyleyerek, "Savaşın şahsi bir bedeli var. İnsanlar yaralandı, bu durum ailem tarafından fark edilmemiş değil. Benim oğlum da düğün iptal etti" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında nükleer müzakereler sürerken İsrail, İran'a hava saldırısı başlattı. İran ordusundan 20'den fazla üst düzey ismin, bazı nükleer bilim adamlarının ve birçok sivilin hayatını kaybettiği saldırılara İran balistik füzelerle cevap verdi. ABD'nin savaşa girebileceği konuşulurken yedinci gününe girecek olan çatışmalar sırasında İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar tepkilerin odağında.

SALDIRILARI ARTIRMA TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran'ın bu sabahki misillemesinden sonra İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdi. Tahran yönetimini tehdit eden Netanyahu, İranlı yetkililerin "bedel ödeyeceğini" ifade etti.

"0ĞLUM 2 KEZ DÜĞÜNÜNÜ İPTAL ETTİ"

Netenyahu, "Her savaşın bir bedeli oluyor. Savaşın şahsi bir bedeli var. İnsanlar yaralandı, bu durum ailem tarafından fark edilmemiş değil. Benim oğlum da düğün iptal etti İran rejiminin devrilmesi bir hedef değil, bir sonuç olabilir. İran'ın geleceği, İran halkına aittir. Savaşta eylemler, sözlerden daha güçlüdür." dedi.

Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun 16 Haziran'da yapılması planlanan düğünü, İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edilmişti.

İRAN BUGÜN TEL AVİV'DEKİ 4 NOKTAYI VURDU

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak bugün sabah saatlerinde fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını kaydetti.

Haberde, İran'dan İsrail'e 20'den fazla füze fırlatıldığı, füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu belirtildi.

Merkezde başkent Tel Aviv, Ramat Gan ve Holon, güneyde ise Birüssebi (Berşeva) kentlerinde füzelerin bazı binalara doğrudan isabet ettiği, Birüssebi'yi hedef alan füzenin Soroka Hastanesine düştüğü aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saat 07.10 sıralarında düzenlenen saldırılarda isabet ihbarları aldıklarını ve bölgelere ulaştıklarını belirtti.

Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın füzelerle sabah düzenlediği misilleme saldırısında 3'ü ağır 65 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun orta derecede olduğu, diğerlerinin de şarapnel veya patlamanın etkisiyle ya da sığınaklara giderken yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusu, sabahki misillemede İran'ın 30 civarında füze attığının tahmin edildiğini kaydetti.

SAVAŞTA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • özlem çakıroğlu:
    Askerlik yapmış mı oğlu...bana oğulları vatan hizmetinde çürük raporuyla kaçan birini hatırlattı... 133 63 Yanıtla
    cengiz:
    İsim vermeden konuşma bir şey yazıyorsan isim de yazman lazım benim de tanıdığım biri var Türkiye'de ve dünyada tarih yazıyor Türkiye'nin yarısı saygı duymasa da dünyanın hepsi saygı duyuyor 3 2
    Ramazan Gümüş:
    Özlem hanım, sana dislike atanlar ne demek istemişler, bilgin var mı? Ben bir şey anlamadım onlar ne anlamışlar acaba ! 2 1
    Faruk. Y.:
    Ülkede parayı veren herkes bedelli yapıyor. Ben gitmek istedim ama beni zorla çürük çıkardılar. Yani giden kazanır gitmeyen kendi kaybeder. Birilerine laf sokacağım diye çırpınman acizce geldi. Sen oğlun olur, paran da çok olursa yine de gönder ama. Sonra birilerine söylediğini yapma canım 1 0
    aragorn:
    LAN KAŞAR PEYNİRİ BİZ NE DİYORUZ SEN DİYORSUNMK 0 1
    Uğur Kart:
    CHPLİLERİ HAKLISIN 0 0
  • OSMANLI TORUNU:
    israilin bir an önce netenyahu hükümetini devirmesi gerekiyor yoksa tüm dünya israilden nefret etmeye devam edicek kendisi iranın islam liderini devirin diyor kendini görmüyo mal Her savaş onun yüzünden oluyor masumlar onun yüzünden ölüyor 133 2 Yanıtla
  • Haci1969:
    amk 4 gündür israil’de leş sayısı 24 Iran’ın balistik fetteh füzeleri bile bir türlü yükseltemedi bu sayıyi.Yalanınızı yiyeyim sizin.israil de en az 200 kişi ölmüştür ama bunu haberlere yansitmıyorlar. 106 3 Yanıtla
  • Adam:
    yahu bu Bünyamin ya sonunda Türk çıkarsa 22 36 Yanıtla
  • Erkan Çamur:
    Düsünsenize tramp gibi bunun gibi dostlarim var saltanatim tehlikede onundeki anketler secime girsem kazanamazsin diyor acaba bu dostlar bana guzellik yaparmiydi netenyahu secimi kaydip hapse girmekmek icin surekli savas halinde 36 2 Yanıtla
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