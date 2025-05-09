Zafer Günü Kutlaması ve Ukrayna Tansiyonu - Son Dakika
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Zafer Günü Kutlaması ve Ukrayna Tansiyonu

Zafer Günü Kutlaması ve Ukrayna Tansiyonu

Putin, Zafer Günü'nde Şi Cinping ile birlikte törene katıldı; Ukrayna'daki savaşla ilgili mesajlar verdi.

09.05.2025 13:03
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zafer Günü kutlamaları için Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit töreninde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kürsüde yer aldı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova'nın merkezinde ağır güvenlik önlemleri uygulandı.

Rusya Zafer Günü'nde Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutluyor.

Putin törende 20'den fazla ülke liderine ve binlerce askere seslendi ve Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan aldığı dersleri unutmadığını söyledi.

Putin konuşmasında, "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna'daki savaşa da değindi ve dördüncü yılına giren operasyonu tüm Rusya'nın desteklediğini söyledi.

Rusya, Zafer Günü 80. yıldönümü etkinliğine denk gelecek şekilde 8-11 Mayıs tarihleri arasında tek taraflı .

Ukrayna, etkinlikleri "tiyatro gösterisi" olarak niteledi.

Ukrayna ordusu ateşkesin yürürlüğe girdiği 8 Mayıs'tan bu yana binlerce saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

Rusya ise ateşkese uyulduğu konusunda ısrarlı ve Ukrayna'yı yüzlerce ihlalde bulunmakla suçladı.

Ateşkes öncesindeki günlerde Moskova ve Kiev karşılıklı saldırılarda bulundu.

Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarının ardından Rusya'daki havaalanlarında uçuşlar iptal edildi ve yaklaşık 60 bin yolcu mahsur kaldı.

Putin, Rusya'nın "Nazizm, Rus düşmanlığı ve antisemitizme karşı yıkılmaz bir bariyer olduğunu ve olacağını" söyledi. Putin daha önce Ukrayna yönetiminden Nazi olarak bahsetmişti.

"Hakikat ve adalet bizim tarafımızda" diyen Putin, 'tüm ülke, toplum ve halkın Ukrayna savaşına katılanları desteklediğini' vurguladı.

Rusya, 27 dünya liderinin etkinliğe katıldığını açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kızıl Meydan'daki platformda Vladimir Putin'in yanında yer aldı ve Rusya'nın askeri zaferin sembolü olarak gördüğü ancak bazı komşu ülkeler tarafından yasaklanan turuncu ve siyah Aziz George kurdelesini taktı.

Geçit törenine 102 Çin askerinin yanı sıra Kuzey Kore, Vietnam ve Moğolistan'dan gelen birlikler de katıldı. Binlerce Kuzey Koreli asker de Ukrayna'da savaştı.

Zelenskiy: 'Ukrayna ateşkese hazır'

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yanı sıra Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Moskova'ya giden tek Avrupa Birliği lideri olan Slovakya Başbakanı Robert Fico da davetliler arasında yer aldı.

AB'nin dış politika yetkilisi Kaja Kallas daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı geniş çaplı savaş nedeniyle Avrupalı liderlerin katılmaması gerektiğini söylemişti.

Putin için Çin Devlet Başkanı Şi'nin Zafer Günü'ne katılması önemli bir başarı olarak görülüyor.

Çin devlet medyasındaki haberlere göre Putin ve Şi geçit töreninden önce iki tur görüşme yaptı ve Ukrayna'daki savaş hakkında konuştu.

Ukrayna lideri Zelenskiy daha önce etkinliğe katılacak hiç kimsenin güvenliğini garanti edemeyeceği uyarısında bulunmuş ve devlet başkanlarını Moskova'ya gitmeye çağırmıştı.

Zelenskiy 8 Mayıs akşamı yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın "şu andan itibaren tam bir ateşkese hazır olduğunu" söyledi.

X hesanında yayınlanan bir videoda Zelenskiy, "Ancak bu, füze ya da insansız hava aracı saldırısının olmadığı, cephede yüzlerce saldırının olmadığı gerçek bir ateşkes olmalı" dedi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Etkinlikler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zafer Günü Kutlaması ve Ukrayna Tansiyonu - Son Dakika

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