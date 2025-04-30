2024 Eğitim İzleme Raporu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

2024 Eğitim İzleme Raporu Açıklandı

2024 Eğitim İzleme Raporu Açıklandı

Türk öğrencilerin motivasyonu yüksek, ancak aidiyet duygusu ve sosyal bağlarda azalma var.

30.04.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) Eğitim İzleme Raporu 2024 raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye'deki öğrencilerin bireysel motivasyon alanında sergilediği güçlü yönleri ortaya koyuldu. Rapora göre, kararlılık ve kendine güven alanında OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer alan Türkiye, merak duygusunda ikinci, azim endeksinde ise üçüncü oldu. Öğrencilerin hayal gücü ve maceraperestlik skorları da OECD ortalamasının üzerinde ölçüldü.

Raporda bu bulguların, Türk öğrencilerin öğrenmeye açıklık, hedefe bağlılık ve bireysel gelişim potansiyelinin yüksek olduğunu gösterdiği dile getirildi. EPAM Direktörü Doç. Dr. Ayhan Öz, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öğrencilerimizde yüksek bir bireysel motivasyon gözlemliyoruz. Ancak bu potansiyelin başarıya dönüşebilmesi için okul ortamının da destekleyici olması gerekiyor. Eğitim politikaları artık sadece bilgi aktarımına değil, duygusal dengeye ve sosyal bağa da odaklanmalı."

'AİDİYET DUYGUSU GERİLİYOR, SOSYAL ZORBALIK YÜKSELİYOR'

Raporda dikkat çeken bir diğer başlık ise öğrencilerin okula aidiyet hissindeki gerileme oldu. PISA 2022 verilerine göre Türkiye, aidiyet endeksinde 42 ülke arasında 41'inci sırada yer aldı. Öğrencilerin okula duygusal bağ kurmakta zorlandığı, bu durumun özellikle pandemi sonrası dönemde belirginleştiği belirtildi.

Ayrıca, öğrenciler arasındaki zorbalık biçimi de değişiyor. Fiziksel zorbalık türleri azalırken, dışlanma ve alay edilme gibi psikolojik zorbalık türlerinde artış gözlemlendi. Raporda bu durumun, okul ikliminde sosyal güvenlik duygusunun zayıfladığına işaret ettiği belirtildi. Bununla birlikte, öğrencilerin duygularla baş etme becerileri de zayıf seviyede. Türkiye, duygu kontrolünde 32 ülke arasında 28'inci sırada, strese dayanıklılıkta ise 30 ülke arasında 16'ncı sırada yer aldı.

ÖĞRETMENLİKTE EN HIZLI İSTİHDAM ÖZEL EĞİTİMDE

Eğitim İzleme Raporu 2024'te mezun istihdamına dair veriler de dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre, eğitim fakültesi mezunları arasında en hızlı iş bulanlar özel eğitim öğretmenleri oldu. Ortalama 4,2 ayda iş bulan bu grubu, İngilizce öğretmenliği (7,7 ay) ve DKAB öğretmenliği (8,8 ay) takip etti.

Kayıtlı istihdam oranlarında da özel eğitim öğretmenliği yüzde 96,2 ile zirvede yer alıyor. Sınıf öğretmenliği (yüzde 90,9) ve elektrik öğretmenliği (yüzde 92,8) gibi alanlar da yüksek oranlara sahip. Buna karşılık sosyal bilgiler, biyoloji ve Fransızca öğretmenliği mezunlarında bu oran yüzde 65'in altında belirlendi.

Doç. Dr. Ayhan Öz, bu tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Eğitim fakültesi mezunlarının iş bulma verileri bize arz-talep dengesinin bozulduğu bazı alanları da işaret ediyor. Politika yapıcıların, hem öğretmen yetiştirme sürecini hem de istihdam planlamasını bu veriler ışığında yeniden gözden geçirmesi gerekiyor."

Rapora göre, 2024 yılı itibarıyla eğitime ayrılan toplam bütçe 1,6 trilyon TL'yi aştı. Bu tutar, 2023'e göre nominal olarak yüzde 150'den fazla bir artışı ifade ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesi 1,09 trilyon TL'ye ulaşırken, YÖK ve üniversitelere ayrılan kaynaklar yüzde 157, ÖSYM bütçesi ise yüzde 203 artış gösterdi. Bu artışlarla birlikte eğitimin merkezi yönetim bütçesindeki payı da yükseldi; MEB bütçesinin GSYH'ye oranı 2023'te yüzde 1,64 iken 2024'te yüzde 2,65'e çıktı. Raporda, bu artışın yalnızca finansal değil, stratejik anlamda da önemli olduğu belirtildi. Özellikle yükseköğretime yapılan yatırımların altyapı, akademik kadro ve Ar-Ge alanlarına yönlendirilmesi, eğitim kalitesini doğrudan etkileyen bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor. Üniversitelere 2024'te sadece yatırım bütçesi olarak 35,5 milyar TL kaynak aktarıldı.

EPAM, bu gelişmeleri Türkiye'nin eğitimde 'nicelikten niteliğe geçiş' sürecinin bir göstergesi olarak yorumladı. Eğitim politikalarının sadece öğrenci performansına değil, eğitim ortamlarının güçlendirilmesine ve öğretim altyapısının kalitesine odaklanması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 2024 Eğitim İzleme Raporu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:21:14. #7.12#
SON DAKİKA: 2024 Eğitim İzleme Raporu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.