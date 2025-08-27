6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti - Son Dakika
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5\'i aynı fakülteyi seçti
27.08.2025 13:30  Güncelleme: 14:01
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 500 tam puan alarak 1'inci olan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümleri belli oldu. Farklı puan türlerinde 6 YKS birincisinden 5'i mühendislik, 1'i hukuk fakültesini kazandı.

YKS-2025 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 500 tam puan alarak sınavlarda birinci olan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümleri belli oldu.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, TYT'de ve AYT sayısal puan türünde birinci olan Nizip Fen Lisesi mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü burslu kazandı.

AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde birinci olan Özel Tan Fen Lisesi mezunu Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

YDT İngilizce birincisi Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne, YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlarına burslu olarak girmeye hak kazandı.

YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi mezunu Abdulvahap Burro İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü, YDT Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi mezunu Ediz Doğan Karakoç ise Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı.

5 BİRİNCİ MÜHANDİSLİK TERCİH ETTİ

2025 yılının 5 birincisi mühendislik, 1'i hukuk fakültesini kazanırken, geçen yıl birincilerden 4'ü mühendislik, 2'si iktisat, diğerleri işletme, ekonomi ve tıp bölümüne yerleşmişti. 2023 yılındaki birincilerinden 3'ü tıp, 2'si mühendislik diğerleri ise hukuk, ekonomi, psikoloji, ilahiyat bölümlerini kazanmıştı. 2022 yılındaki birincilerden 2'si mühendislik, 2'si tıp, 2'si hukuk diğerleri iktisat, psikoloji ve ilahiyat, 2021 yılı birincilerinden 2'si tıp, 2'si mühendislik diğerleri hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, işletme ve psikoloji bölümlerini kazanmıştı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada tercih sürecinin ardından 1-5 Eylül'de kayıt sürecinin gerçekleşeceğini belirterek, "Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

Üniversite hayatının fevkalade kıymetli bir diplomayla birlikte gençlere kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda benzersiz ufuklar açan bir tecrübe sunduğunu ifade eden Özvar, "Böylesine rekabetçi bir süreç sonunda elde edilen bu fırsat mutlaka değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Özvar ayrıca, herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmelerini istedi ve bu adayların az sayıdaki boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacağını ifade etti.

6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı bölümü seçti
Kaynak: DHA

Hukuk Fakültesi, Politika, Eğitim, Hukuk, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti - Son Dakika

13:54
SON DAKİKA: 6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti - Son Dakika
