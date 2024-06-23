Bakan Tekin sinyali verdi! Öğretmen olmak için şartlar değişecek - Son Dakika
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Eğitim

Bakan Tekin sinyali verdi! Öğretmen olmak için şartlar değişecek

Bakan Tekin sinyali verdi! Öğretmen olmak için şartlar değişecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen olmak için şartların değişeceğinin sinyalini verdi. Eğitimin ardından öğretmen atamalarının gerçekleşeceğini söyleyen Tekin, "Türkiye'de metodoloji değişiyor. Artık lisans eğitiminin yanına gerekli formasyonların olduğu bir süreç öne çıkıyor. Milli Eğitim Akademisi, sadece ve sadece öğretmen adayları için değil, aynı zamanda halihazırda bizim öğretmenimiz olan arkadaşlarımızın hizmet içi eğitimlerinin de planlanacağı, organize edileceği bir yer." dedi.

23.06.2024 17:37
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında Öğretmenlik Meslek Kanunu ve kurulması planlanan Milli Eğitim Akademisi'ne ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan Tekin, öğretmen olmak için şartların değişeceğinin sinyalini de verdi.

Bakan Tekin, Kanal 7 televizyonunda canlı yayınlanan Başkent Kulisi programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Tekin sinyali verdi! Öğretmen olmak için şartlar değişecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN ŞARTLAR DEĞİŞECEK

Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile kurulması planlanan Milli Eğitim Akademisi'ne ilişkin soru üzerine de belli periyotlarla Türkiye'de öğretmen yetiştirme metodolojisinin değiştiğini, dünyada da artık lisans eğitiminin yanına öğretmen olmak için gerekli formasyonları, gerekli birikimi ya da eğitimi istihdam edecek yapılarla ilgili süreç bulunduğunu anlattı.

"MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ SADECE ÖĞRETMEN ADAYLARINA DEĞİL ÖĞRETMENLERE DE HİZMET VERECEK"

Lisans eğitimini bitirenlere 600 saate kadar eğitim veren ülkelerin bulunduğuna işaret eden Tekin, "Lisansı bitiren arkadaşımız, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda toplam uygulama eğitimini aldığı saat 90 saat. Milli Eğitim Akademisi, sadece ve sadece öğretmen adayları için değil, aynı zamanda halihazırda bizim öğretmenimiz olan arkadaşlarımızın hizmet içi eğitimlerinin de planlanacağı, organize edileceği bir yer. Burası aynı zamanda Bakanlık bünyesindeki eğitim kurumu yöneticisi olarak çalışan, yani okul müdürü, müdür yardımcısı ve benzeri görevlerde bulunan arkadaşlarımızın eğitileceği yer." bilgilerini paylaştı.

Bakan Tekin sinyali verdi! Öğretmen olmak için şartlar değişecek

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ NASIL İŞLEYECEK?

Bakan Tekin, akademinin aynı zamanda diğer kamu kurumları ya da özel kurumlara da eğitim verebilecek bir altyapıya sahip olduğuna işaret ederek, "Bu kadar büyük bir iş yükünü Milli Eğitim Bakanlığının tek başına yapması mümkün değil. Dolayısıyla biz burada eğitim fakültelerini ya da herhangi bir fakülteyi işlevsiz bırakmak yerine onlarla çok daha yakın bir çalışma ortamında bulunacağız. Buradaki eğitimi biz vereceğiz demiyoruz. Biz buradaki eğitimi zaten eğitim fakültelerinden ya da ilgili fakültelerden öğretim üyesi arkadaşlarımızla buralardaki akademisyen arkadaşlarımızla beraber yürüteceğimizi söylüyoruz. Eğitim fakülteleriyle, üniversitelerle genel olarak çok sağlıklı bir iletişim kurabileceğimiz bir mekanizma burası. Burası kurulduktan sonra taşra birimleriyle beraber Türkiye'nin her tarafındaki üniversitelerin, bu üniversitelerde çalışan öğretim üyesi arkadaşlarımızın sürece destek olacağı bir zemin oluşturuyoruz." dedi.

"SİSTEM BUNA MÜSAADE ETMEZ"

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığına atanacak 20 bin öğretmen için uygulanacak mülakat sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. "Mülakatla alakalı kimse kimseye torpil yapamayacak mı? Siz yapmazsınız da mesela Bakanlık uhdesinde görevli, pozisyon sahibi bir kişiye gitti, 'mülakata gireceğim, yardımcı ol bana' dedi. Yok mudur bunun bir yolu?" sorusu üzerine Tekin, "Yok. Ben dahil hiç kimse yapamaz. Sistem buna müsaade etmez. Bir tane dahi 'bana çocuğum mülakata girecek yardımcı olur musun?' şeklinde bir isim gelmedi bugüne kadar. Başkasına da gidemezler. Milletvekillerimiz dahil hiç kimse bize böyle bir talepte bulunmadı şu ana kadar. Çünkü ben bu sınavın objektif, şeffaf, adil ve güvenilir olabilmesi için her türlü tedbiri aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin sinyali verdi! Öğretmen olmak için şartlar değişecek

Tüm süreci elektronik ortamda takip edeceklerini, alınan tüm önlemlere rağmen öngöremedikleri bir biçimde adaletsizliğe sebebiyet verecek her kim olursa hiç tereddüt etmeden gereğini yapacağını bildiren Tekin, "Müsaade etmeyeceğiz böyle bir şeye. Bunun altını çizerek söylüyorum." dedi.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Eğitim

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Son Dakika Eğitim Bakan Tekin sinyali verdi! Öğretmen olmak için şartlar değişecek - Son Dakika

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