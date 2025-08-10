Depremzede Yusuf, LGS\'de Başarı Elde Etti

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki evleri yıkılan, annesi, babası, 2 ablası ve babaannesini kaybedip, kendisi 60 saat sonra yaralı çıkarılan Yusuf Çınar Sever (14), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda 483 puan aldı. Sever, Ankara'daki Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yerleşti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Adıyaman'da Narlıkuyu Sitesi'ndeki 8 katlı apartman yıkıldı. Enkazda kalan Yusuf Çınar Sever, 60 saat sonra yaralı kurtarılırken, annesi ev hanımı Meral Sever (45), babası Türkçe öğretmeni Yusuf Sever (52), ablaları Rezan Yaşam Sever (25), Revşen Sever (15) ve babaannesi Güli Sever'i (95) kaybetti. Yusuf Çınar Sever, Cumhurbaşkanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 10 gün yoğun bakımda kalan Sever, tedavi süreciyle hayata tutunarak, sağlığına kavuştu.

Deprem sırasında Ankara'da bulunan mühendis ağabeyi Sonuç Sever ile birlikte başkente yerleşen Yusuf Çınar Sever, Ankara Tevfik İleri Ortaokulu'nu başarıyla tamamladı. Türk Eğitim Derneği'nin afet bursundan da yararlanan Yusuf Çınar Sever, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki sınavda 483 puan alarak, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yerleşti.

'AİLEM BENİ ÜZGÜN GÖRSE HOŞLARINA GİTMEZDİ'

Depremde evlerinin yıkıldığını söyleyen Sever, "2,5 gün boyunca enkaz altında kaldım. Ailemden ise sadece abim kaldı. Başlangıçta çok fazla etkilensem de bir süre sonra normal hayatıma geri dönmeyi başardım. Küçükken babama, 'Baba sen ölürsen ben ne yaparım' derdim. Babam da 'Çok üzüldüğün şey gerçek olur, yapma' derdi. Gerçek oldu. Ben de şimdi diyorum ki onlar beni üzgün görse hoşlarına gitmezdi, o yüzden çok üzülmüyorum" dedi.

'HEDEFİM ODTÜ'

LGS sürecinde ağabeyinin tavsiyesi ile 8'inci sınıfta sınava hazırlanmaya başladığını anlatan Sever, "Bu süreç esnasında pek çok psikolojik baskı olsa da kendi yapımdan dolayı bu tür baskıları sıkıntı etmeden devam ediyordum. TED'in afet bursuna başvurmuştum. O etkinlikler moral olarak beni çok destekledi. Hayatımda ilk kez orkestraya TED'in bir etkinliğiyle gittim. TED'in psikolojik destekleri çok işe yaradı. Bu başarıyı elde etmeden öncesinde hedefim 500 tam puandı. Sürecin sonuna doğru yaklaştıkça, nasıl bir not alacağım belirginleşince 'Ben hedefimi biliyorum, neyi kazanacağımı biliyorum' diyerek hazırlandım. İnsan hedefinin değil de artık sonucunun ne olacağını bile görebiliyor. Şimdi gideceğim lisede yine başarımı devam ettirmeyi umuyorum. İnşallah YKS sürecinde de bir başarı yakalayacağım, ODTÜ'ye gitmeyi planlıyorum. ve elektrik-elektronik mühendisi olmak istiyorum" diye konuştu.