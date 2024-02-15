İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna dair raporunu açıkladı

Deprem riskinin en fazla olduğu illerden birisi olan İstanbul'da olası bir afete hazırlık için çalışmalar yürütülüyor. İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair rapor yayınladı. İstanbul'daki okulların 1428'i depreme karşı riskli bulundu ve bu okullardan 481'i yıkılıp yeniden yapılırken, 799'u ise güçlendirildi. 148 okulun ise boşaltılarak yeniden yapımına ve güçlendirme çalışmalarına başlandı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamanın detaylarında şu ifadelere yer verildi;
İstanbul'da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim – öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380'e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42.955 metrekareden 117.813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12'si Temel Eğitim Kurumu, 2'si Halk Eğitim Merkezi, 1'i Lise, 1'i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir:
İstanbul'da 20 İlçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında, 752 olan derslik sayısı 1.173'e çıkarılarak 421 yeni derslik, eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Yani İstanbul'umuz, ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında ayrıca bu 43 okulun 138.099 metrekare olan kapalı alanı 403.917 metrekareye çıkarılmış olacak. Bu okullarımızın ilçelere göre dağılımı ve inşaatların tamamlanma oranları ise şu şekildedir:
? İstanbul'un 16 ilçesindeki 31 okulun güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanarak bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlanmıştır. Bu okulların 16'sı temel eğitim kurumu, 5'i anaokulu, 6'sı lise, 4'ü ise mesleki eğitim merkezinden oluşmaktadır. Güçlendirme çalışmaları 2023 yılında tamamlanan okulların adları ve ilçelere göre dağılımları ise şu şekildedir:
İstanbul'da 13 ilçedeki 16 okulda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Okulların isimleri ve inşa çalışmalarındaki gerçekleşme oranları ise şöyle:
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İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
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