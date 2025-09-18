Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine... - Son Dakika
Eğitim

Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...
18.09.2025 10:57
Cevizlibağ KYK Kız Yurdu'nda tadilat skandalı yaşandı. Yaz döneminde işçilerin odalara izinsiz girdiği, kilitli dolaplardan hırsızlık yapıldığı, bazı odalarda cinsel içerikli materyaller ve alkol şişeleri bulunduğu ortaya çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise öğrencilerin iç çamaşırlarının ortalığa saçıldığı ve sütyenlerin içine kalp çizildiği görüldü.

İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Yurdu'nda yaz döneminde yapılan tadilat sırasında öğrenciler, ciddi hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldı.

İZİNSİZ GİRİŞ VE HIRSIZLIK İDDİASI

Tadilat için görevli işçilerin odalara izinsiz şekilde girdiği, öğrencilerin kilitli dolaplarından ve bazalarının altına koydukları kişisel eşyaların çalındığı öğrenildi. Hatta yeni kilitlenmiş dolaplardan bile hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

CİNSEL İÇERİKLİ MATERYALLER VE ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

Bazı odalarda öğrencilere ait olmayan cinsel içerikli materyaller, alkol şişeleri, tıraş bıçakları ve sigara izmaritleri bulunması, yalnızca hijyen koşullarını değil, güvenlik algısını da ortadan kaldırdı.

ÖĞRENCİLERE AİT SÜTYENLERİN İÇİNE...

Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarda öğrencilere ait sütyenlerin içine kalp çizildiği, yine öğrencilere ait iç çamaşırlarının ortalığa saçıldığı görüldü.

İşte sosyal medyada paylaşılan o fotoğraflar;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Tulay Harman:
    Böyle bir ahlâksızlığı yapanların sanırım bir annesi,kardeşi, eşi evladı yokk 345 0 Yanıtla
    ismail öztürk :
    kısaca o..... c.. deseydınız daha mantıklı olurdu :)) bence daha ıyı olurdu 22 0
  • 78908900:
    Yapanları bulup o südyeni eteği giydirmek lazım ... 260 1 Yanıtla
  • Halk:
    IYI BAKIN, GIYIM TARZI ILE MI ALAKALI SORUN.. ASIL SORUN ASLINDA KENDI KARISI, KARDESININ DISARIYA BILE CIKMASINA IZIN VERMEYEN ZIHIN, BASKANIN NAMUSUNA NASIL BAKIYOR.. YAZIK BU ULKEYE, BU HUKUMET YUZUNDEN 50 YIL GERIYE GITTIK.. 85 58 Yanıtla
    Mehmet abbasi :
    chp 150 yıl ileri getirir rakı şişeleri kimi temsil ediyor acaba 39 68
  • Mehmet Ali:
    biz erkek halimizle yurtta hiç birşey bırakmadık. nasıl güvenip eşya bırakıyorlar. çöpe at daha iyi. 102 18 Yanıtla
  • Cengiz Tekin:
    Sorumlu kim acaba aklıma birileri geliyor İstifa etmesi gerekiyor tadilat bütçesi araştırılsın 77 10 Yanıtla
    AH97se04:
    lan yürü git 8 12
21:52
Beşiktaş, Göztepe deplasmanından puansız döndü
Beşiktaş, Göztepe deplasmanından puansız döndü
21:34
Boğaz’da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı Çok sayıda yaralı var
Boğaz'da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
21:12
Trump tarih verdi: Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağım
Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım
18:53
İmamoğlu’nun ’Ahmak Davası’nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı
İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı
18:41
Golden Boy Web adayları arasında dört Türk futbolcu
Golden Boy Web adayları arasında dört Türk futbolcu
17:55
Mevsimin ilk karı o ilimize düştü, her yer beyaza büründü
Mevsimin ilk karı o ilimize düştü, her yer beyaza büründü
17:53
Erdoğan’dan Netanyahu’ya “Silvan Kitabesi“ resti: Onu sana vermeyiz
Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Silvan Kitabesi" resti: Onu sana vermeyiz
17:49
Fenerbahçe’nin yeni transferi TFF listesinde yok
Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok
17:18
Böyle baba olmaz olsun: Videoyu izleyenler Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Böyle baba olmaz olsun: Videoyu izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
16:43
Milli sporcumuz İsrail bayrağına düğüm attı
Milli sporcumuz İsrail bayrağına düğüm attı
15:55
YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti
YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti
15:17
En ucuzu 80 bin TL olan iPhone 17 için Türkiye’de uzun kuyruklar oluştu
En ucuzu 80 bin TL olan iPhone 17 için Türkiye'de uzun kuyruklar oluştu
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek müjdesi: 3 milyar TL’lik kredi imkanı sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi: 3 milyar TL'lik kredi imkanı sunacağız
14:27
Yüzde 80’i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar
Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar
13:42
Gaziler Günü’nde gazilere büyük ayıp: Olayın başrolünde vali var
Gaziler Günü'nde gazilere büyük ayıp: Olayın başrolünde vali var
