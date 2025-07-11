LGS'de Tam Puan: Mahmut Ali Genç Türkiye Birincisi - Son Dakika
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Eğitim

LGS'de Tam Puan: Mahmut Ali Genç Türkiye Birincisi

LGS\'de Tam Puan: Mahmut Ali Genç Türkiye Birincisi
11.07.2025 16:29
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Rize'de Mahmut Ali Genç, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Başarı için 15 yıl çalıştı.

RİZE'nin Güneysu ilçesinde Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mahmut Ali Genç (14), girdiği LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Başarının 15 yıllık çalışma süreciyle geldiğini belirten Genç, "Günlük 6 saatlik çalışma rutini yakaladım. Bu bana başarıyı getirdi" dedi.

Güneysu ilçesindeki Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Mahmut Ali Genç, girdiği LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Çok mutlu olduğunu belirten Genç, "Bu başarı süreci 15 yıllık bir süreç. Bir yıllık çalışma değil. Tüm hayatım boyunca bir ideali gerçekleştirmek için çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Hafızlık yaparken bir çalışma ahlakı edindim. Günlük 6 saatlik çalışma rutini yakaladım. Bu bana başarıyı getirdi. Çok mutluyum. Gururluyum. Çalışmamızın emeğimizin karşılığını aldım" diye konuştu.

'EMSALLERİME GÖRE 1-0 ÖNDE BAŞLADIM'

2,5 yıl hafızlık eğitimi aldığını bu eğitimin de başarıya etki ettiğini söyleyen hafız Mahmut Ali Genç, "Hafızlık akademik başarıyı etkilediği doğrudur. Ama olumlu yönde etkiler. Ben hafızlık yaparken 3-4 saat çalışıyordum. O yüzden emsallerime göre 1-0 önde başladım. Belli bir meslek hedefim yok. İdealim olan; vatanım, devletim, dinimi ileriye taşımak için en güzel meleğe karar vereceğim "dedi.

'BU GÜZEL BAŞARIYI ALLAH BİZE NASİP ETTİ'

Mahmut Ali'nin babası öğretmen Selmani Genç ise "Ailesi olarak çok mutluyuz. Bu güzel başarıyı Allah bize nasip etti. Çok çalıştık, çok yorulduk. Başta eşim çok yakından ilgilendi. Bu başarıda büyük katkıları oldu. Mahmut okumayı çok seviyor. Başarı anlamında hırs yerine azmi tercih ediyor. Elde ettiği başarının hakkını vermek için daha çok çalışması gerektiğini biliyor ve bu yolda adımlar atıyor. Okulda ilk Kuran-ı Kerim eğitimimizle başladık. Daha sonra öğrencimiz hafızlık eğitimine seçildi. Bu 2,5 yıl kadar sürdü. Hafızlık eğitimini tamamlayıp belgesini aldıktan sonra akademik eğitimine devam etti. Tam puan alarak bu başarıyı taçlandırmış oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim LGS'de Tam Puan: Mahmut Ali Genç Türkiye Birincisi - Son Dakika

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