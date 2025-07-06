Melda Esen: 13 Üniversite Mezunu ve Hedefi Doktora - Son Dakika
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Eğitim

Melda Esen: 13 Üniversite Mezunu ve Hedefi Doktora

06.07.2025 11:52
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Melda Sarıtaş Esen, 13. üniversitesini birincilikle bitirip doktora yapmak istiyor.

YALOVA'da yaşayan Melda Sarıtaş Esen (53), okuduğu 13'üncü üniversitesini bölüm birincisi olarak tamamladı. 28 Şubat sürecinde, mezun olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden diplomasını, başörtüsü yasağı nedeniyle ağabeyi alan Esen, 11'i açık öğretim, 2'si ise örgün öğrenim olmak üzere 13 üniversite bitirdi. Yüksek lisans tez aşamasını tamamlayıp, iletişim alanında doktora yapmayı planladığını söyleyen Esen, "Annem eskiden 'Yeter ki okuyun' derdi, şimdi ise 'Yeter kızım' diyorö dedi.

Yalova'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Melda Sarıtaş Esen, 1989 yılında başladığı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü 4 yılda bitirmesi gerekirken, 28 Şubat'ın etkisiyle 6 yılda tamamladı. Başörtüsü yasağı nedeniyle mezuniyet törenine de katılamayan Esen'in diplomasını ağabeyi aldı. Dönemin zorluklarını, "O yıllarda bir kız öğrencinin mühendislik bölümü seçmesi ilginç bir olaydıö sözleriyle ifade eden Esen'in yaşadıkları okuma azmini perçinledi.

13 DİPLOMASI OLDU

Bilgi sahibi olmak istediği alanlarda bölümler seçerek, açıktan ve örgün eğitimlerle yeni mezuniyetler yaşadı. Lisans düzeyinde; Kamu Yönetimi, Çocuk Gelişimi, Egzersiz ve Spor Bilimlerinden mezun olan Esen, ön lisans düzeyinde ise İletişim Sanatları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Adalet, Tarım Teknolojileri, Sosyal Hizmetler, Kültürel Miras ve Turizm, Aşçılık ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümlerini bitirdi. Son olarak da Yalova Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nü birincilikle bitirip, toplam 11'i açık öğretim, 2'si ise örgün öğrenim olmak üzere 13'üncü üniversite diplomasını aldı.

'GELDİĞİM NOKTA SONUÇ DEĞİL, SADECE BİR DURAK'

28 Şubat sürecinde yaşadığı olumsuzlukların kendisini daha da motive ettiğini söyleyen ve okumaya yaşamı boyunca devam edeceğini vurgulayan Melda Sarıtaş Esen, "Küçüklüğümden beri ansiklopedi okuyan, her konuda bilgi edinmeye meraklı bir çocuktum. Öğretmen çocuğuydum. Okuma hevesim hiç bitmedi. İlk üniversitemi başörtüsü yasağı nedeniyle çok zor şartlarda bitirdim. Mezun olduktan sonra diplomamı almaya gittiğimde, bahçe kapısından içeri bile alınmadım. Kardeşime vekalet verip, diplomamı onun almasını sağladım. Bu süreç beni daha da motive etti. Bugün geldiğim nokta benim için bir sonuç değil, sadece bir durak. Öğrenmeye devam edeceğimö diye konuştu.

'DOKTORA YAPMAK İSTİYORUM'

17 yaşındaki kızının sınav dönemleriyle, kendi sınavlarının aynı günlere denk gelmesiyle beraber stres yaşadıklarını ifade eden Esen, "Kızımla zaman zaman aynı stresleri yaşadık. Hatta o bana takılır, 'Anne ben sana yetişemem' der. Ailem artık bu tempoma alıştı. Annem eskiden 'Yeter ki okuyun' derdi, şimdi ise 'Yeter kızım' diyor. Ama bu tatlı bir yorgunluk. Sonunda elde ettiğiniz başarı ve bilgi her şeye değiyor. Yeni Medya ve İletişim bölümünde başladığım yüksek lisans eğitimini de birincilikle kazandım ve şu an tez aşamasındayım. Eğer şartlar uygun olursa, iletişim üzerine doktora yapmak istiyorum. Bu alanın özellikle günümüzde çok önemli olduğunu düşünüyorumö ifadelerini kullandı.

'DERS NOTLARIMI SINIF ARKADAŞLARIMLA PAYLAŞTIM'

Yaş olarak sınıfın en büyüğü olmasına rağmen, sınıf arkadaşlarıyla kolayca kaynaştığını da söyleyen Esen, şöyle konuştu:

"Bölümümde yaşı ileri olan bir bendim. Tabi ilk başlarda bir çekinme durumları vardı. Sonra kendileri gibi benim de derslerle ilgilendiğimi görünce, yavaş yavaş kaynaştık. Hatta bazen onlar derslere gelmediklerinde, ben mümkün olduğunca hiç devamsızlık yapmadım. Hatta belki 1 kere devamsızlığım vardır. Ders notlarını da olabildiğince tutmaya çalışıyordum. Onlar benden rica ediyorlardı ders notlarını. Öyle samimiyetimiz oluştu ki gece saatlerinde bile, sınav dönemi mesaj atıp, not isterlerdi. Ben de atardım çünkü onları bir arkadaş olarak, kardeş, çocuğum olarak görüyordum ve seviyordum. O yüzden hiç üşenmeden, sıkılmadan notlarımı gönderirdim.ö

-Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/ YALOVA

Kaynak: DHA

28 Şubat, Yalova, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Melda Esen: 13 Üniversite Mezunu ve Hedefi Doktora - Son Dakika

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