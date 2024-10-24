Mesleki Ortaokul Uygulaması İnegöl'de Başladı - Son Dakika
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Eğitim

Mesleki Ortaokul Uygulaması İnegöl'de Başladı

Mesleki Ortaokul Uygulaması İnegöl\'de Başladı

İnegöl'de açılan mesleki ortaokulda 64 öğrenci mesleki eğitime erken yönleniyor.

24.10.2024 11:07
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), çocukların küçük yaşlarda mesleki eğitime yönelmeleri amacıyla başlattığı pilot uygulama kapsamında, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mesleki ortaokul, bu yıl eğitime başladı. İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan mesleki ortaokula, erkek öğrencilerden çok kız öğrenciler ilgi gösterdi. Okula kayıt yaptıran 35 kız, 29 erkek öğrenci, meslek seçimlerini daha ortaokul sıralarındayken belirleyecek.

Pilot il seçilen Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da hayata geçirilen mesleki ortaokullar uygulaması, MEB'in mesleki eğitime yönelik 'Beceri Geliştirme Programı' kapsamında yaz tatilinde, 'zanaat atölyeleri' olarak adlandırılan kurslarla, meslek liselerinin kapılarını ilk kez ortaokul kademesindeki öğrencilere açmasından doğdu. Öğrencilerin 7'nci sınıftan itibaren meslek liselerinde ücretsiz katılabildiği atölyeler, 18 ildeki 271 okulda 129 modüller kurs programıyla gerçekleştirilirken sürece katkı sağlamak için Türkiye'de ilk kez mesleki ortaokullar müfredata alındı. 4 ildeki 4 meslek lisesinin bünyesinde açılan okullara, mevcut ortaokullardan öğrenciler kayıt yaptırabilirken, öğrenciler, geldiği okuldaki sınıfına göre, mesleki ortaokulda oluşturulacak sınıflarda öğretim görecek.

LİSE VE ÜNİVERSİTE DÖNEMİ İÇİN UYGUN EĞİTİM SÜRECİ PLANLANACAK

Uygulamayla, öğrencilerin mesleki eğitime karşı farkındalığının oluşması, öğrenci ve velilerinin ortaokul sonrası eğitim planlamaları sürecinde meslekler hakkında daha sağlıklı bilgilere ulaşması amaçlanırken, mesleki ortaokullarda eğitim alacak öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin de daha erken yaşlarda keşfedilip, lise ve üniversite dönemi için uygun eğitim sürecinin planlanması hedefleniyor.

35'İ KIZ, 64 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Pilot uygulama kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan ve bu yıl eğitime başlayan mesleki ortaokula erkek öğrencilerden çok kız öğrenciler ilgi gösterdi. 35'i kız 64 öğrencinin kayıt yaptırdığı okulda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi Ecem Yağmur Aras, meslek seçimini daha ortaokul sırasındayken belirleyen öğrencilerden biri. Kimyager olmak için bu okulu tercih ettiğini söyleyen Aras, "Bu okula kendi isteğimle geldim. Ben büyüyünce kimyager olmak istiyorum. ve kimya teknolojisi alanında okumak istiyorum" diye konuştu.

Haftada 2 saati meslek seçimi ve kariyer dersi olmak üzere, 35 saat ders gören öğrencilerden Tunahan Celep de ileride bilinçli meslek seçimi yapabilmek için mesleki ortaokula başladığını belirterek, "Hedefim metal teknolojisi okuyup, iyi bir kaynak ustası olmak" dedi.

'YETENEKLERİNİ ERKENDEN KEŞFEDEREK MESLEK TERCİHLERİNİ YAPACAKLAR'

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ile birlikte, 16 Eylül'de ilk eğitim-öğretim zilinin çaldığı mesleki ortaokul öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti. Okulun sanayi altyapısı güçlü olan İnegöl'de açılmasının önemine vurgu yapan Kaymakam Arslan, "Türkiye'de ilk olan meslek ortaokulu uygulaması, ilçemizde de başlamış durumda. Şu anda Türkiye'de 4 ilimizde mesleki ortaokulu açıldı. Birisi de ilçemizde ve ilçemizin sanayi altyapısının güçlü olması, mesleki eğitim lise düzeyinde altyapımızın güçlü olması, buradaki okulun açılmasında tercih sebeplerinden birisi oldu. Okulumuzun şu anda 64 öğrencisi var ve rağbet gören bir bölüm olarak, ilerleyen yıllarda daha da sayının artacağını düşünüyoruz. Bu okullarımızın, Bakanlığımız tarafından da açılması ve bizce de önemli tarafı, çocuklarımızın mesleki eğitim anlamında yeteneklerini erkenden keşfederek, ilgi duydukları alanlarda erken yaşta alacakları eğitimle, ilerleyen süreçte lise ve üniversite eğitim tercihlerini doğru yönlendirmek. Bu anlamda Türkiye'de ilk olan uygulamanın ilçemize ve özellikle mesleki eğitime çok ihtiyaç duyan ilçemizin sanayi altyapısına, hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de "İnşallah bu ortaokulumuzun, özellikle çocuklarımızın küçük yaşlarda mesleki eğilimi açısından, büyük bir çığır açacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Mesleki Ortaokul Uygulaması İnegöl'de Başladı - Son Dakika

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