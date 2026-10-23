Sincan'da 4. Büyük Kan Bağışı Kampanyası sosyal elçilerle başladı

Ankara Sincan'da Kaymakamlık öncülüğünde, Sincan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen 4'üncü Büyük Kan Bağışı Kampanyası Sosyal Elçiler öncülüğünde başladı.

Sincan Kaymakamlığı öncülüğünde, Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen 4'üncü Büyük Kan Bağışı Kampanyası açılış programı Sincan Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Sosyal Elçiler sistemi kapsamında her okulda görev alan okul sosyal elçileri ve her sınıfta yer alan öğrenci sosyal elçileri aracılığıyla ailelere ve ilçe halkına ulaşılması hedeflendi.

İlk kez 2023 yılında düzenlenen Bağış Kampanyası'nda bin 364 ünite kan bağışı toplandı. Öğrencilerin desteğiyle büyüyen kampanya, 2024 yılında 2 bin 809 ünite, 2025 yılında ise 3 bin 682 ünite kan bağışına ulaşarak 2 yıl üst üste Türkiye rekoru kırdı. Sincan'da yer alan tüm okulların destek verdiği program, 6 okulun kan alım merkezi olmasıyla birlikte 14 saat sürecek.

"Esas amacımız çocuklarımıza iyiliği hissettirmek, iyilik iletişimini sağlamak"

Hedefin, kan bağışından öte öğrencileri iyilik hareketine yönlendirmek oluğunu ifade eden Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, "Öğrencileri bu faaliyetler içine çekip iletişimi güçlendirmek ve ailelerin öğrenciler için bir şey yapıyor olması güzel. Sadece aileler de değil aslında kuruluşlar, esnaf, çocuklar, o kadar güzel çalışmalar yapıyorlar. Sosyal elçi diye bir grup oluşturduk. Aslında her okulun, her sınıfın da bir sosyal elçisi oluyor. Bunlar sınıftaki arkadaşlarına söylüyorlar. Sincan'da nüfus 604 bin, 110 bin de öğrencimiz var. Her öğrenci evine gittiği zaman 4 kişiye ulaşsa 400 binleri geçen bir rakama ulaşıyorsunuz. Bir şey yapmak istiyorsunuz, 400 bin kişiyle beraber bir etkinlik yapabiliyorsunuz. Kan bağışı da aynı şekilde. Bu bir araç aslında, amaç değil. Esas amacımız çocuklarımıza iyiliği hissettirmek, iyilik iletişimini sağlamak" diye konuştu.

"Sincan'da kan vermeyen kimse kalmayacak"

Sincan Belediyesi olarak iyilik hareketinin içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "4 yıl önce başlamıştı bu kampanya. O zaman böyle yarıştığımız bir iki ilçe olduğunu hatırlıyorum. Özellikle son 2 yıl içinde kimseyle yarışmıyoruz, sadece kendimizle yarışıyoruz. Kan bağışı 3 bin 600'ün üzerinde. Bu nereye kadar gidecek acaba? Sincan'da sahip olduğumuz bu öğretmenlerle, böyle bir okul idaresindeki arkadaşlarla, organizasyonuyla Sincan'da kan vermeyen kimse kalmayacak. Biz bu rakamı her yıl biraz daha yukarı çıkartacağız" açıklamasında bulundu.

"Bu organizasyonda bölgemizdeki 30 doktorla, 15 kan alımı hemşiresiyle bu faaliyeti 6 okulumuzda şu anda yürütüyoruz"

Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Murat Güler, gelecek 2 sene içerisinde Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamının karşılanmış olacağını belirterek, "Şu anda da neredeyse yüzde 97-98'lere ulaşmış durumdayız. Kan hizmetleri çatısı altında 18 tane bölge kan merkezi var. 68 tane bölge kan merkezimiz var. Onlardan biri Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi. Bu bölgemize bağlı olan kan bağış merkezimiz Batıkent'te bulunan bir kan bağış merkezimiz var, Sincan da oraya bakıyor. Bu organizasyonda bölgemizdeki 30 doktorla, 15 kan alımı hemşiresiyle bu faaliyeti 6 okulumuzda yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki 3 bin 682 sayısını bugün rahatlıkla aşacağız. Çünkü okullar, öğretmenler, veliler, öğrenciler bunu bizden daha çok istiyorlar ve çaba gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

"Kan verebilen ve kan vermek isteyen herkesi okulumuza davet ettik"

Sincan Anadolu Lisesi Kan Bağışı Programı Sosyal Elçisi 10'uncu sınıf öğrencisi Defne Kargılı, şunları söyledi:

"Burada, kan ihtiyacı olan insanlar için kan bağışında bulunma çabamız var. Hem okulda bir etkinlik düzenleyerek korkuları kırmaya çalışıyoruz hem de kana ihtiyacı olan insanlara can olmaya çalışıyoruz. Bunun için ben, arkadaşlarım, ailelerimiz ve tanıdıklarımızı ikna etmeye çalışıyoruz. Onlardan kan bağışında bulunmalarını rica ediyoruz. Aslında birçok tanıdığım kan vermek, insanlara yardımcı olmak istedi. Bazı nedenlerden dolayı, örneğin yaş veya çeşitli sağlık sorunları nedeniyle veremeyenler oldu. Kan verebilen ve kan vermek isteyen herkesi okulumuza davet ettik. Bir sürü kan bağışına şu an ulaştık. Saatler ilerledikçe kan bağışı almaya devam ediyoruz ve güzel bir şekilde ilerliyoruz. Arkadaşlarımız ve ailelerimiz tanıdıklarını çağırıyorlar; sayılarımız arttıkça ilerlemeye devam ediyoruz."