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Eğitim

Türkiye-Suriye Üniversitesi Kuruluyor

Türkiye-Suriye Üniversitesi Kuruluyor

YÖK ve Suriye Yükseköğretim Bakanlığı, Türkiye-Suriye Üniversitesi'nin kurulması için protokol imzaladı.

16.05.2025 15:33
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ve Suriye Yükseköğretim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 'Türkiye-Suriye Üniversitesi'nin kurulması kararlaştırıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi'nin daveti üzerine beraberindeki heyet ile dün Suriye'ye gitti. Özvar ve Halebi, Türkiye ve Suriye arasında yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde bir dizi çalışma yapılacak ve protokolde geçen konular üç ay içinde tamamlanacak. Protokol, Suriye üniversitelerinin altyapısının geliştirilmesi ve bilimsel araştırmalar için uygun ortamın sağlanması, akademik uzmanlıkların paylaşılması ve bilimsel konferanslara katılım, iki ülke arasındaki eğitim kurumları ve programlarının karşılıklı tanınması ve Suriyeli öğrencilerin Türkiye'den dönüşleri sonrasında eğitim hayatına uyumlarının kolaylaştırılması için bazı kararlar alınması ve yasalar düzenlemeler yapılmasını öngörüyor.

Ayrıca, her iki ülke birbirlerinin yükseköğretim kurumları tarafından verilen akademik yeterlilikleri ve yükseköğretim kurumlarını, ülkelerinin yürürlükteki iç hukuklarına tabi olmak ve bu hukuka uygun olmak kaydıyla karşılıklı olarak tanıyacak. Türkiye'de eğitimlerini tamamlayıp Suriye'ye dönen öğrencilerin Türk üniversitelerden aldıkları diploma/belge/transkript gibi belgeler doğrudan tanınacak.

DİJİTAL BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDE BİRLİKTE ÇALIŞILACAK

Protokol kapsamında, YÖK ile Suriye Yükseköğretim Bakanlığı, yükseköğretim dijital bilgi sistemi üzerinde birlikte çalışmaya karar verdi. Türkiye ve Suriye üniversitelerinden alınan belgelerin karşılıklı olarak teyidi için sorgulamaların yapılabilmesini teminen internet ağı temelli bir servis hazırlanacak. Türkiye, Suriye'deki üniversitelerin bilişim altyapılarının iyileştirilmesi için destek verecek. Bu çerçevede Suriye için Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS) benzeri bir sistem kurulacak. Türkiye'de halihazırda eğitimlerine devam eden ara sınıf öğrencileri, Suriye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak istemeleri halinde, gerekli kolaylıklar sağlanacak.

HER YIL 'TÜRKİYE SURİYE ÜNİVERSİTELER FORUMU' DÜZENLENECEK

Protokol, Türkiye ve Suriye üniversiteleri arasında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde ortak diploma programları başlatılmasını da öngörüyor. Ayrıca, Suriye'nin yeniden inşasında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek için bölgenin en seçkin üniversitelerinden biri olacak nitelikte ortak bir 'Türkiye-Suriye Üniversitesi' kurulacak. Türkçe'nin Suriye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim dilleri arasına dahil edilmesi imkanları üzerinde çalışılacak. Her yıl 'Türkiye Suriye Üniversiteler Forumu' nöbetleşe olarak düzenlenecek. Türkiye'de doktora düzeyinde eğitimlerini tamamlayan Suriye uyruklu mezunların Suriye üniversitelerinde akademisyen olarak istihdam edilmeleri konusunda iş birliği yapılacak.

'İLİŞKİLERİMİZİ ÇOK ÜST DÜZEYE ÇIKARACAĞIZ'

Özvar, protokole ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye ile Suriye arasında yükseköğretim alanındaki ilişkileri çok hızlı bir şekilde çok üst düzeye çıkaracağız" dedi.

Özvar ve beraberindeki heyet, temasları kapsamında Şam Üniversitesi Rektörü Muhammad Osama Aljabban'ı ziyaret ederek heyetler arası görüşme gerçekleştirdi, ardından da Türkiye'nin Şam'daki Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu'nu da ziyaret etti. Suriye'deki temaslarına devam eden Özvar ve beraberindeki heyet, Humus Üniversitesi'ni ziyaret ederek, senato toplantısına katıldı. Özvar, Hama ve Humus Valileri ve üniversite yöneticileriyle de bir araya gelecek.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Eğitim, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türkiye-Suriye Üniversitesi Kuruluyor - Son Dakika

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