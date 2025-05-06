Türkiye ve Moldova arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Moldova Eğitim ve Araştırma Bakanı Dan Percuin, eğitim alanında iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek ve Moldova'da yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Koleji'nin açılabilmesi adına gerekli hukuki altyapıyı sağlayacak 'Mesleki Eğitim Alanında İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yusuf Tekin ile Moldovalı mevkidaşı Percuin, video konferans yöntemi ile katıldıkları programda, Türkiye ile Moldova arasında eğitim alanındaki iş birliğini geliştirmek ve bu kapsamda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gagauzya Özerk Bölgesi Komrat şehrinde inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Koleji'nin kurulmasına yönelik hukuki temeli sağlamak amacıyla 'Mesleki Eğitim Alanında İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.

'İLİŞKİLERİ DAHA İYİ BİR NOKTAYA TAŞIYACAK'

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin 1900'lı yıllardan bugüne verimli bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Son olarak bugün müzakerelerini tamamladığımız ve mutabakata vardığımız mesleki eğitim alanında iş birliği protokolü de bu ilişkilerini daha iyi bir noktaya taşıyacak diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Moldova'da halihazırda 22 yıldır faaliyet gösteren Kongaz Süleyman Demirel Moldova Türk Koleji ile eğitim ilişkilerinin varlığından memnuniyet duyduklarını söyleyen Tekin, "TİKA tarafından yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Koleji'nin açılmasıyla da ilişkilerimiz inşallah yeni bir boyuta evrilmiş olacak" dedi.

'MEVCUT EĞİTİM İLİŞKİLERİMİZE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRACAĞIZ'

Bakan Tekin, "Ülkemiz ile Moldova arasında halihazırda parlamenterlerarası dostluk, ticaret, eğitim ve burs gibi konularda ilişkilerimiz hızla yürüyor. Mevcut eğitim ilişkilerimize de bugün inşallah yeni bir boyut kazandıracağız. İmzalanacak protokolün hayata girmesiyle beraber, ekiplerimiz hızlı bir şekilde bir araya gelip en kısa zamanda okulumuzun eğitim ve öğretim süreçlerine başlaması için gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu vesileyle bu protokolün imzası sürecinde emeği geçenlere başta Sayın Bakan olmak üzere şükranlarımı sunarım" diye konuştu.

Tekin, Türkiye'de mesleki ve teknik alanda çok ciddi mesafelerin katedildiğini kaydederek, "Özellikle 2014 yılından itibaren çok hızlı gelişen ekonomik gelişmelere adapte olabilen değişiklikler yaptık. İnşallah buradaki tecrübelerimizi de Moldova'da yapacağımız bu ikili anlaşmayla hayata geçirmiş olacağız" dedi.

'OKULUMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDE CİDDİ İVME OLUŞTURACAK'

Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Koleji ile ilgili bilgi veren Bakan Tekin, protokol kapsamında hayata geçecek olan kolejde; her iki ülkenin ihtiyaçlarına hizmet edecek bilişim teknolojileriyle, elektrik ve elektronik teknolojisi alanlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüleceğini belirtti. Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okul binamızda 14 tane 24 kişilik sınıf, bir teknoloji dersliği, 4 mesleki laboratuvar, bir resim ve müzik atölyesi, birer tane kimya ve fizik laboratuvarı, 4 adet etüt odası, kütüphane, 250 kişilik konferans salonu, öğretmen, idareci ve veli görüşme odaları, yemekhaneleri, mutfakları, kantinleri ve benzeri bölümleri var. Gerçekten güzel bir okul oldu. Bu vesileyle hem TİKA'ya hem de sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah, okulumuz eğitim öğretim sürecinde ciddi ivme oluşturacaktır."

PERCUİN: MOLDOVA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YATIRIM

Moldova Eğitim ve Araştırma Bakanı Percuin de "İş birliği protokolünü imzalamak üzere bir araya gelmekten dolayı büyük bir onur duyuyoruz. İki ülkenin iş birliğini artırması, güçlü ilişkilerine katkı sağlayacaktır. Söz konusu iş birliği protokolü ile sadece becerilerin geliştirilmesi, teknoloji ve mühendislik alanlarında da bilgi ve becerilerin geliştirilmesini sağlamakla kalmayacağız, aynı şekilde Moldova bölgesindeki kalkınmaya da bu anlaşmanın hizmet edeceğini düşünüyoruz. Türk hükümetine bu destekleri için teşekkür etmek isteriz. Özellikle altyapı noktasında yüksek, kaliteli bir eğitim çevresinin oluşturulması için verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım geleceğe yönelik iş birliğimizi daha da güçlendirecektir. Moldova Cumhuriyeti adına ve Moldova Eğitim ve Araştırma Bakanlığı adına bir kez daha sizlere teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Umarız, eğitim alanındaki bu iş birlikleriyle alakalı bir mükemmeliyet modeli haline gelecektir. Gerçekten bizim için çok önemli bir proje bu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.