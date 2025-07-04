YÖK\'ten 2030 Vizyonu Eylem Planı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK), '2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu Bölgesel Toplantıları' çerçevesinde hazırlanan eylem planı üniversitelere gönderildi.

Yükseköğretim Kurulu, Ankara, Diyarbakır, Niğde, İzmir ve iki kez de İstanbul'da düzenlediği '2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu Bölgesel Toplantıları'nın ardından yaptığı çalışmayla hazırladığı eylem planı önerilerini üniversitelere gönderdi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, vizyon toplantılarında ele alınan 'Kalite Odaklı Süreç Yönetimi ve Liderlik', 'Dijital Dönüşüm ve Veriye Dayalı Yönetim', 'Ulusal ve Uluslararası İtibar ve Görünürlük', 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite' başlıkları esas alınarak hazırlanan eylem planının, Türk yükseköğretim sisteminin küresel rekabette en öncü konuma yükselmesi için stratejik bir yol haritası olduğunu belirtti.

HEDEFLER BELİRLENDİ

Eylem planındaki önerilerin üniversitelerin mevcut kapasiteleri ve gelişim öncelikleri dikkate alınarak yapılandırıldığını ifade eden Özvar, her bir başlık altında somut eylem adımlarının tanımlandığını, bunların takibine imkan sağlayacak izleme ve değerlendirme göstergeleri ile izleme yöntemi ve takviminin oluşturulduğunu vurguladı. Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak Türk yükseköğretim sisteminin küresel ölçekte rekabet edebilirliğinin artırılmasını, kalite odaklı bir gelişim sürecinin tesis edilmesini, dijital dönüşümün kurum kültürüne entegre edilmesini ve üniversitelerin uluslararası görünürlüklerinin güçlendirilmesini hedeflediklerinin altını çizdi.

'DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ OLUŞTURULDU'

Üniversitelerden eylem planlarını etkin bir şekilde uygulamalarını istediklerini vurgulayan Özvar, "Üniversitelerimizin vizyon toplantılarında belirlenen stratejik öncelikler doğrultusunda hareket etmeleri ve eylem planlarını belirlenen takvim çerçevesinde etkin bir şekilde uygulamaları büyük önem arz etmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Eylem planlarının uygulamasının takibini sağlamak üzere dijital ortamda bir takip sistemi oluşturulduğuna dikkat çeken Özvar, her bir eylem planında belirlenen göstergeler aracılığıyla üniversitelerin performanslarının dönemsel olarak inceleneceğini belirtti. Özvar ayrıca, bölgesel toplantılarda yapılan sunumların tamamını içeren raporu yakın zamanda Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesinde yayımlayacaklarını ifade etti.