Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
03.03.2026 13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
İstanbul Çekmeköy'de öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik; ailesi, sevenleri ve öğrencilerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce öğretmen ve vatandaşlar, ''Okulda ölmek istemiyoruz'' sloganı attı.

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi F.S.B. (17) tarafından sınıfta bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik (44), bugün düzenlenen törenle birlikte gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

YAKINLARI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Düzenlenen törene Çelik'in yüzlerce öğrencisi, meslektaşları ve sevenleri katılırken, Fatma Nur öğretmenin tabutuna sarılan yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Yaşanan dehşet karşısında yüzlerce öğretmen ve vatandaşlar, "Okulda ölmek istemiyoruz" sloganıyla uzun süre tepki gösterdi.

Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan var

"CEZALARIN ARTIRILMASI İÇİN KANUN TEKLİFİMİZ TBMM'DE"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, konuyla ilgili tüm yaptırımların kararlılıkla uygulanacağının altını çizerek şunları söyledi:

"Topluma ve insanlığa faydalı olmak için, ilimle buna ışık olmak için ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Elbette kanuni tedbirler alınıyor ve bunlarla ilgili çalışmalar her zaman Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülüyor. Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kast edecek şeylere yönelik suçların cezasının artırılması için kanun teklifimiz TBMM'de. Aynı şekilde okullarımızdaki disiplin cezaları da ağırlaştırılacak. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan var

OKUL BAHÇESİNDE YÜZLERCE KİŞİ TOPLANDI

Dron ile kaydedilen görüntülerde, okul bahçesini dolduran yüzlerce kişinin düzenli şekilde toplandığı, öğretmenin fotoğrafının yer aldığı alana çiçekler bırakıldığı anlar yer aldı. Öte yandan anma törenine katılımın yoğunluğu dikkat çekti.

Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan var
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan var
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan var
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan var
Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Eğitim Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı - Son Dakika

Yorumlar (7)

    Yorumlar (7)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    okulda ilahi çaldırma yarışına girene kadar öğretmenleri koru yusuf 14 31 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    nasıl koruyacak mesela 3 6
    sinanacar_1980 sinanacar_1980:
    la devrim efendi Yusuf dediğin adam devrim !!!! yapıyor zorunamı gitti 5 3
    Apple User Apple User:
    nasıl kuruyacak mesela , eğer bir çözümün varsa önerirsin çözümün yoksa sorunun bir bölümü de sen olursun 1 6
    Szka788304 Szka788304:
    islamiyet güzel ahlak tır siz buna engel oldunuz 0 0
  • 061400Ho 061400Ho:
    Ne ceza artırılması kardeşim, can alan can verecek, siz Allahın yarattığı insanı O nun kadar mı tanıyacaksın, Rabbim yarattığı insan kontrol edilmezse en vahşi en iğrenç yaratık olabil, yor demek ki, bunun için bu hususta KURAN ne diyorsa o. 1 0 Yanıtla
  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    Yufıs Tekin istifa 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

