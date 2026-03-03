Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi F.S.B. (17) tarafından sınıfta bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik (44), bugün düzenlenen törenle birlikte gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

YAKINLARI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Düzenlenen törene Çelik'in yüzlerce öğrencisi, meslektaşları ve sevenleri katılırken, Fatma Nur öğretmenin tabutuna sarılan yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Yaşanan dehşet karşısında yüzlerce öğretmen ve vatandaşlar, "Okulda ölmek istemiyoruz" sloganıyla uzun süre tepki gösterdi.

"CEZALARIN ARTIRILMASI İÇİN KANUN TEKLİFİMİZ TBMM'DE"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, konuyla ilgili tüm yaptırımların kararlılıkla uygulanacağının altını çizerek şunları söyledi:

"Topluma ve insanlığa faydalı olmak için, ilimle buna ışık olmak için ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Elbette kanuni tedbirler alınıyor ve bunlarla ilgili çalışmalar her zaman Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülüyor. Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kast edecek şeylere yönelik suçların cezasının artırılması için kanun teklifimiz TBMM'de. Aynı şekilde okullarımızdaki disiplin cezaları da ağırlaştırılacak. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum."

OKUL BAHÇESİNDE YÜZLERCE KİŞİ TOPLANDI

Dron ile kaydedilen görüntülerde, okul bahçesini dolduran yüzlerce kişinin düzenli şekilde toplandığı, öğretmenin fotoğrafının yer aldığı alana çiçekler bırakıldığı anlar yer aldı. Öte yandan anma törenine katılımın yoğunluğu dikkat çekti.