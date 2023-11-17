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2023 Yılı Üçüncü Çeyrekte İşsizlik Oranı Azaldı - Son Dakika

2023 Yılı Üçüncü Çeyrekte İşsizlik Oranı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, istihdam edilenlerin sayısı artarken, işgücüne katılma oranı ve genç nüfusta işsizlik oranı da düşüş gösterdi.

17.11.2023 10:14  - Güncelleme: 10:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz - Eylül) İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5, kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,4

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,4

İşgücü 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 37 bin kişi azalarak 34 milyon 942 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,9 oldu.

Türkiye'deki işsiz sayısı 161 bin kişi azalarak 3 milyon 216 bine geriledi

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 17,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,4 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 58'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 226 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 30 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 278 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 58'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Türkiye'deki işsiz sayısı 161 bin kişi azalarak 3 milyon 216 bine geriledi

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat azalarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 22,5

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.

Türkiye'deki işsiz sayısı 161 bin kişi azalarak 3 milyon 216 bine geriledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2023 Yılı Üçüncü Çeyrekte İşsizlik Oranı Azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 Yılı Üçüncü Çeyrekte İşsizlik Oranı Azaldı - Son Dakika
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