2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu

Gelecek yıl Türkiye'de tahsil edilmesi beklenen harç gelirlerinin toplamı 282 milyar 538 milyon 376 bin lira olacak. Bu gelirin büyük kısmı tapu harçlarından sağlanacak. Trafik cezalarından pasaport ve ehliyet harçlarına, motorlu taşıtlar vergisinden idari cezalara kadar birçok masraf kaleminde %45'lik bir artış öngörülüyor.

18.10.2024 11:49
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TBMM'ye sunulan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden edinilen bilgiye göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 282 milyar 538 milyon 376 bin liralık harç gelirlerine en büyük katkı, 122 milyar 488 milyon 929 bin lirayla tapu harçlarından gelecek.
Gelecek yıl toplanması öngörülen harç tutarının yüzde 43,4'ünü gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Devletin, 2025'te 50 milyar 926 milyon 337 bin liralık yargı harcı tahsil edeceği öngörülüyor. Bu kapsamda 5 milyar 881 milyon 343 bin lira ticaret sicil, 848 milyon 186 bin lira esnaf sicil, 44 milyar 196 milyon 808 bin liralık diğer yargı harç geliri bekleniyor.
Noter harçlarından 12 milyar 379 milyon 25 bin lira, pasaport ve konsolosluk harçlarından 18 milyar 398 milyon 163 bin liralık gelir elde edileceği öngörülüyor.

TRAFİK HARÇLARININ TUTARI 13 MİLYONU AŞACAK

Trafik harçlarından da bütçeye 13 milyar 72 milyon 169 bin lira gelir sağlanacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde 1 milyar 90 milyon 632 bin lira gemi ve liman harcı, 2 milyar 86 milyon 915 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı tahsilatı planlanıyor. Gelecek yıl, "diğer harçlar" başlığı altında 62 milyar 96 milyon 206 bin liralık gelir sağlanması öngörülüyor. Diğer harçlar arasında, 8 milyar 666 milyon 455 bin lira gelir öngörülen yurt dışı çıkış harcı, 728 milyon 952 bin lira gelir öngörülen özel güvenlik harçları ve 243 milyon 370 bin lira gelir öngörülen Türk uluslararası gemi sicil kayıt harcı ve tonaj harcı gibi kalemler yer alıyor.

2025 bütçesine göre toplanacak harçlar ve tutarları şöyle:

HarçlarBin lira
Yargı harçları50.926.337
Noter harçları12.379.025
Tapu harçları122.488.929
Pasaport ve konsolosluk harçları18.398.163
Gemi ve liman harçları1.090.632
İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları2.086.915
Trafik harçları13.072.169
Diğer harçlar62.096.206
Toplam282.538.376

2025 yılında hayatımıza girecek zamlar belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden trafik cezasına, harç ücretlerinden idari cezalara kadar birçok kalemde zamlar 1 Ocak itibarıyla hayatımıza girecek. Yeniden Değerleme Oranı ile artacak o kalemlerde ödemeler içinse geri sayım başladı.

Yeni yılın sonuna yaklaşılırken, milyonlarca vatandaşın gözü TÜİK tarafından açıklanacak yıllık enflasyon oranına çevrilmiş durumda. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar için referans olarak kabul edilecek bu oran, aynı zamanda birçok vergi ve ceza ödemesindeki artış için de belirleyici olacak.

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle alım güçlerini kaybeden emekli, memur ve asgari ücretlinin zam talebine beklenen karşılık gelmezken, vergi ve cezalardaki artışı belirleyecek Yeniden Değerleme Oranı'nın bu yıl da katlanarak artacağına dikkat çeken ekonomistlerin artış için ortak beklentisi ise yüzde 45 oldu.

ZAMLAR GELECEK AY KAMUOYUNA DUYURULACAK

Yeni yıla girilmesiyle birlikte otomatik olarak mevcut ücretlere eklenecek zam, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların daha büyük ekonomik zorluklar yaşamasına neden olacak. Kasım ayının başında açıklanacak enflasyon verisinin ardından kesinlik kazanacak Yeniden Değerleme Oranı, trafik cezalarından pasaport ve ehliyet harçlarına, motorlu taşıtlar vergisinden idari cezalara kadar birçok masraf kalemini etkileyecek. Ekonomistler, ortak beklentinin yüzde 45 seviyesinde olduğuna dikkat çekerken, bu artışla birlikte yeni yılda görülmesi muhtemel zamlı liste ortaya çıktı. İşte 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla görülmesi beklenen zamlı ücretler:

TRAFİK CEZALARI KATLANACAK

Emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için belirlenen 690 liralık ceza, yeni yılda yapılması planlanan yüzde 45'lik zamların ardından 1000 lirayı aşmış olacak. En düşük hız sınırını ihlal cezasının 2 bin 183 liraya, uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma cezasının ise 48 bin 198 TL'ye ulaşması bekleniyor.

PASAPORT ÜCRETLERİ

SüreHarçDefterToplam

6 Ay2.376,55 TL1145,50 TL3.522,00 TL

1 Yıl3.475,07 TL1145,50 TL4.620,60 TL

2 Yıl5.673,27 TL1145,50 TL6.818,70 TL

3 Yıl8.059,53 TL1145,50 TL9.205,00 TL

4-10 Yıl11.357,00 TL1145,50 TL12.502,00 TL

EHLİYET SINAV ÜCRETİ VE EHLİYET HARÇ BEDELLERİ

Yazılı sınav ücreti: 1087 TL

Direksiyon sınav ücreti: 1087 TL

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1897 TL

B sınıfı ehliyet harç bedeli: 5720 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı için harç bedeli: 9546 TL

Değerli kağıt bedeli: 1435 TL

Vakıf Payı: 333,5 TL

Kaynak: AA

Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu - Son Dakika

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