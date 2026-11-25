Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, birliğin 2028-2034 bütçesinin büyüklüğü ve kaynakların hangi alanlara ayrılacağı konusunda uzlaşı aramak üzere yarın Brüksel'de toplanacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 26-27 Kasım'da yapılacak AB Liderler Zirvesi, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın başkanlık edeceği zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da katılacak.

???????Zirve, perşembe sabahı bütün AB üyelerinin katılımıyla düzenlenecek Avro Zirvesi ile başlayacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Kyriakos Pierrakakis, liderlere Avro Bölgesi'ndeki son ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini sunacak.

Liderler, özel zirvede ECB yönetiminin yenilenmesini de ele alacak. Kasım 2019'dan bu yana ECB'ye başkanlık eden Christine Lagarde, sekiz yıllık görev süresi dolmadan 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılacak.

Lagarde'ın yerine iki aday gösterildi. İspanya, eski İspanya Merkez Bankası Başkanı ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Pablo Hernandez de Cos'u, Hollanda ise eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot'u aday gösterdi.

Ayrıca, ECB İcra Kurulunda boşalacak iki üyelik için Fransa, Laurence Boone'u, Almanya ise Markus Brunnermeier'i aday gösterdi.

Yeni ECB başkanı, Avrupa Parlamentosu ve ECB Yönetim Konseyinin görüşleri alındıktan sonra Avro Bölgesi liderleri arasında nitelikli çoğunlukla atanacak. Bu konu zirvede görüşülecek başlıklardan olacak.

Liderler, bu oturumun ardından Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola ile görüşerek ana konu olan bütçe ve Ukrayna'nın finansmanına ilişkin müzakerelere geçecek.

Liderler, Çok Yıllı Mali Çerçeve'nin (MFF) büyüklüğü, hangi alanlara ne kadar kaynak ayrılacağı ve bütçenin nasıl finanse edileceği konusunda uzlaşı arayacak. Ukrayna'nın 2027'deki finansman ihtiyacı da zirvenin gündeminde yer alacak.

Bütçe boyutu tartışması

AB Komisyonu, Temmuz 2025'te sunduğu ilk teklifte 2028-2034 dönemi bütçesinin cari fiyatlarla 1 trilyon 985 milyar avro olmasını önermişti. Costa'nın 21 Kasım'da sunduğu teklif, bu tutarı yüzde 10 kadar, 204 milyar avro, azaltarak yaklaşık 1 trilyon 781 milyar avroya indiriyor.

Costa'nın teklifi, AB Dönem Başkanı İrlanda'nın ekimde sunduğu taslağa göre de daha düşük bir seviyede bulunuyor.

AB bütçesine en fazla net katkıyı sağlayan Almanya'nın Başbakanı Friedrich Merz, Costa'nın teklifini ilk adım olarak nitelendirirken bütçeyi hala yüksek buluyor.

AP ise 2028-2034 bütçesinin, salgın sonrası toparlanma fonunun borç geri ödemeleri hariç, AB'nin gayri safi milli gelirinin yüzde 1,27'sine karşılık gelen yaklaşık 2 trilyon 10 milyar avro düzeyinde olmasını istiyor.

Uyum programları

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik uyum fonları da zirvede tartışılacak. AB Komisyonu, tarım ve uyum başta olmak üzere çeşitli alanlardaki desteklerin her üye ülke için hazırlanacak ulusal ve bölgesel ortaklık planlarında bir araya getirilmesini öneriyor.

Kuzey Avrupa ülkeleri daha fazla bütçe kesintisi isterken ağırlıklı olarak Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinin yer aldığı "Uyum Dostları" grubu bütçeyi yetersiz buluyor.

Slovakya, Polonya, Çekya, Macaristan, Slovakya ve Avusturya, taslağı mevcut haliyle kabul edilemez buluyor. Vişegrad ülkelerinin tarım ve uyum harcamalarında yakın görüşler taşınırken ortak bir bütçe tutumunun benimsenmesi bekleniyor.

Tarım desteklemeleri

Costa'nın teklifi, Ortak Tarım Politikası kapsamında çiftçilere doğrudan gelir desteği için komisyonun öngördüğü yaklaşık 261 milyar avroyu koruyor.

Tarım rezervi için ayrılan kaynak ise 5,6 milyar avrodan 3,9 milyar avroya düşüyor. Fransa, teklifin çiftçileri yeterince korumadığı görüşünde. AP ise tarım ve uyum politikalarına ayrı ödenekler tahsis edilmesini istiyor.

Avrupa Rekabetçilik Fonu

AB'nin temiz sanayi, dijital teknolojiler, savunma ve uzay gibi alanlarda yatırımları desteklemek için kurmayı planladığı Avrupa Rekabetçilik Fonu, kesintiden en fazla etkilenen kalemler arasında.

Komisyonun ilk teklifinde fonun kendi bütçesi cari fiyatlarla 234,3 milyar avroydu. Costa'nın teklifinde aynı kapsamdaki tutar yaklaşık 181,8 milyar avroya iniyor.

Ufuk Avrupa ve İnovasyon Fonu dahil geniş kapsamlı paket ise 397,8 milyar avrodan 336,4 milyar avroya düşüyor. Paket içindeki en büyük düşüş, 115,7 milyar avrodan 81,2 milyar avroya inen dayanıklılık, güvenlik, savunma sanayisi ve uzay kaleminde görülüyor.

Costa, teklifinin mevcut 2021-2027 bütçesine kıyasla rekabetçiliğe ayrılan kaynakları yüzde 120 artırdığını savunuyor. Aralarında EDF ve PowerCo'nun bulunduğu Avrupa'daki 75'i aşkın şirket ve sektör kuruluşu ise liderlere gönderdiği mektupta bu fonun güçlendirilmesini talep etti.

AB'nin dış ilişkilerini finanse eden Küresel Avrupa başlığının toplamı da Costa'nın teklifinde 2025 fiyatlarıyla 190 milyar avrodan 150,1 milyar avroya iniyor.

Bütçeye yeni gelir kaynakları

Costa, üye ülkelerin ulusal bütçelerinden AB'ye yaptığı katkının gayri safi milli gelire oranının ortalama yüzde 0,80'den 0,82'ye yükselmesini öngörüyor.

Costa, ulusal katkılardaki artışı sınırlamak için büyük şirketlerin dijital hizmet gelirlerinden, sınırda karbon düzenlemesinden, geri dönüştürülmeyen elektronik atıklardan, tütün ürünlerinden ve Emisyon Ticaret Sistemi'nden AB bütçesine gelir aktarılmasını önerdi.

Bu kalemlerin mevcut gelir kaynaklarıyla birlikte yılda yaklaşık 60 milyar avro sağlaması öngörülüyor.

Teklif, belirli ciro eşiklerini aşan şirketlerin çevrim içi reklam, dijital aracılık ve kullanıcı verilerinden elde ettiği gelirler üzerinden yüzde 3 vergi alınmasını da içeriyor.

Bazı Doğu Avrupa ülkeleri, yeni vergilerin kendilerine orantısız yük getireceği gerekçesiyle öneriye karşı çıkıyor.

Ukrayna'nın finansmanı

AB Komisyonu, Ukrayna'nın 2027'de 70 milyar avro olacağı tahmin edilen finansman açığını karşılamaya yardımcı olmak üzere 45 milyar avroya kadar yeni kredi önerdi.

Teklif, daha önce kararlaştırılan 90 milyar avroluk destek kredisine ek kaynak sağlanmasını öngörüyor. Bu konu da liderlerce ele alınacak başlıklar arasında bulunuyor.

Almanya Başbakanı Merz, Macaristan, Slovakya, Çekya ve Bulgaristan'dan yeni kredinin borçlanma maliyetini paylaşmalarını istiyor. Merz, bu ülkelerin katkı vermemesi halinde Almanya'nın 7 yıllık bütçeyi bloke edebileceği uyarısında bulunuyor.

Bütçe diplomasisi

Costa, zirve öncesinde liderlere gönderdiği davet mektubunda, "Bütçe konusunda anlaşmaya varma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

AB ülkelerinin daimi temsilcileri bütçeyi müzakere etmeye devam ediyor. Almanya ile Fransa arasında denizaşırı bölgelere ayrılan kaynaklar da tartışma konuları arasında.

Almanya uzak ve az nüfuslu oldukları gerekçesiyle bu bölgelere kaynak ayrılmasına karşı çıkarken Fransa buna tepki gösteriyor.

Costa, zirvede teklifini liderlere sunduktan sonra ikili görüşmeler yapacak.

Liderler, daha sonra 27 üyeli formatta yeniden bir araya gelecek. AB, bütçe konusunda yıl sonuna kadar siyasi uzlaşı sağlamayı hedefliyor.

Gelecekteki bütçe hakkında

Çok Yıllı Mali Çerçeve, AB'nin yıllık bütçelerinde hangi alanlara en fazla ne kadar kaynak ayrılacağını 7 yıllık dönem için belirliyor. Mevcut çerçeve 2021-2027 dönemini kapsıyor.

2028-2034 dönemi bütçesinin kabulü için AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyinde oy birliği gerekiyor.

Yeni gelir kaynaklarına ilişkin kararın da konseyde oybirliğiyle kabul edilmesi ve bütün üye ülkelerde anayasal usullere göre onaylanması gerekiyor.

AB, ilgili düzenlemeleri 2027'de tamamlayarak yeni bütçeyi 1 Ocak 2028'de uygulamaya koymayı hedefliyor.