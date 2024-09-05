Küresel Piyasalarda Resesyon Korkuları ve ABD Verileri

Ekonomi

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını beslemesiyle satıcılı bir seyir hakim olurken, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk iştahını törpülerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin bankanın gelecekte atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini dile getirerek, haftalık işsizlik maaşı başvurularının da piyasalar tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, temmuzda 7 milyon 673 bine gerilerken, açık iş sayısında Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydederken, temmuz ayına ilişkin fabrika siparişleri ise yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verinin ülkedeki durgunluk endişelerini beslediğini belirterek, yarın açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD ekonomisi hakkında daha çok bilgi vereceğini bildirdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Fed'in "Bej Kitap" raporu da ekonomik faaliyetin son haftalarda yavaşladığını ortaya koydu.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin 3 bölgede hafif artış gösterdiği ve geçen rapor döneminde 5 olan yatay veya azalan faaliyet bildiren bölge sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, iş gücü piyasasının yumuşamaya devam ettiğini ancak zayıf olmadığını söyledi.

Fiyat baskılarının hızla ve genel olarak azaldığına işaret eden Bostic, son verilerin, enflasyonun muhtemelen yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güvenini güçlendirdiğini kaydetti.

Bostic, Fed'in çok uzun süre kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmemesi gerektiğini belirterek, enflasyon risklerinin azalmaya devam etmesini sağlamak için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Enflasyona karşı henüz zafer ilan etmediklerini dile getiren Bostic, ekonomide ciddi hasara yol açmadan yüksek enflasyonu ortadan kaldırmanın ulaşılabilir olabileceğini ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise ABD Merkez Bankası'nın işgücü piyasasını sağlıklı tutmak için faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini, ancak bunun ne kadar olacağını belirlemenin artık gelen ekonomik verilere bağlı olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bu ay 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğine ilişkin tahminler yüzde 45'e yükseldi.

Artan resesyon endişeleriyle birlikte teknoloji hisseleri öncülüğünde dünya genelinde satış baskısının ardından dün toparlanmalar görülürken, yapay zeka konusunda yatırımcıların şirketleri yeniden değerlendirdiği görüldü.

Kurumsal tarafta ise US Steel'ın hisseleri, Beyaz Saray'ın çelik üreticisinin Japon şirket Nippon Steel tarafından satın alınmasını engellemeye hazırlandığı haberinin ardından yüzde 17'den fazla değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de Demokrat başkan adayı Kamala Harris, yeni kurulan şirketler için vergi indirimini 5 bin dolardan 50 bin dolara çıkarmayı planladığını bildirdi.

İlk başkanlık döneminin sonunda 25 milyon yeni küçük işletme başvurusu görmek istediğini ifade eden Harris, bunun gerçekleşmesi için yeni işletme kurma maliyetini düşüreceklerini bildirdi.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,76 ile 19 Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyeden kapanırken, yeni günde dolar endeksi 101,3 seviyesinde, altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2.505 dolarda dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı artan resesyon endişeleri ve başta Çin tarafında olmak üzere zayıf talebin sürmesi endişeleriyle dün yüzde 1,2 düşerken, yeni günde ABD'de petrol stoklarının düşmesi ve OPEC+'nın üretim artışını erteleyebileceğine yönelik haber akışının etkisiyle yüzde 0,2 kazançla 72,8 dolardan işlem görüyor.

Merkez bankaları tarafında ise dün, Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini üst üste üçüncü toplantıda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,25'e indirirken, bankadan yapılan açıklamada enflasyonun beklendiği gibi temmuzda yüzde 2,5'e gerilediğine işaret edildi.

Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün satıcılı bir seyir öne çıkarken, bölge genelinde durgunluk endişeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl içinde iki faiz indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, gözlerin makroekonomik veri akışına çevrildiğini söyledi.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da hizmet sektörü PMI 51,2 Avro Bölgesinde ise 52,9 ile beklentilerin altında gerçekleşirken güçlü kalmaya devam etti.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,8 yükselirken, yıllık bazda yüzde 2,1 geriledi.

Öte yandan, üç aydır boş olan İspanya Merkez Bankası başkanlığı görevine José Luis Escrivá Belmonte getirildi.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,54 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya tarafında satış baskısının yeni günde de etkili olduğu görülürken, dolar/yen paritesindeki düşüş devam ediyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) yönetim kurulu üyesi Hajime Takata yaptığı açıklamada, şirketlerin harcamalarını ve ücretleri arttırmaya devam edeceğini teyit etmesi halinde merkez bankasının faiz oranlarını arttırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, BoJ'un bir sonraki faiz artırımını ocakta yapacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmeye devam ettiğini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,12, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,18, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,47 geriledi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 9.984,93 puandan tamamladı.

Bugün, yurt içinde gözler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı Orta Vadeli Programa (OVP) çevrilirken, toplantıdan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarını etkileyebileceği öngörülüyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 değer kaybederek 33,9853'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,0280 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 ABD, ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM hizmet sektörü PMI