Üye Girişi
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı - Son Dakika

ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı

17.10.2021 10:05

40 adet F-16 Blok 70 uçağı alımı ve 80 F-16 uçağın modernizasyonu için ABD'ye başvurulması sonrası herhangi bir gelişmenin olup olmadığı basına yansımazken Türkiye, her ihtimale karşı tedbirlerini alıyor. F-16'ların milli imkanlarla modernizasyonuna başlanırken, şu ana kadar 9 uçakta işlemler tamamlandı. Yürütülen proje kapsamında modernize edilen 35 uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 2030'lara kadar görev yapması bekleniyor.

Türkiye, F-16'ların modernizasyonunda önemli aşama katetti. 9 uçak milli imkanlarla modernize edildi, 8'i ise TUSAŞ'ta hatta. Gövde iyileştirmeleriyle uçuş ömürleri 8 bin saatten 12 bin saate çıkan Blok-30'lar, milli yazılımlar ve AESA radarlarıyla da teknik açıdan Blok-72 seviyesine ulaşacak.

MİLLİ MODERNİZASYONDA ÖNEMLİ AŞAMA

ABD'nin F-35 programından çıkarmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü olarak önemi artan F-16'ları güçlendirecek çalışmalar yoğunlaştı. Türkiye, F-35 savaş uçaklarına ödediği parayı yeni F-16 Blok 70 uçağı alımı ve 80 F-16 uçağın modernizasyonu teklifi kapsamında değerlendirmeye hazırlanırken, uçakların milli imkanlarla modernizasyonunda da önemli aşama kat edildi.

3 AYRI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Dünya orduları arasında operasyonel açıdan en aktif hava filosunu barındıran Türk Hava Kuvvetleri, F-16 savaş uçağı filosunun bakım onarım, modernizasyon ve yerlilik oranının arttırılması çabaları kapsamında 3 ayrı çalışma yürütüyor.

9 SAVAŞ UÇAĞI MODERNİZE EDİLDİ

Bunlardan biri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan ve 2023'e kadar tamamlanması planlanan F-16 Blok 30 Yapısal İyileştirme Projesi. Bu kapsamda şu ana kadar 9 uçağın modernizasyonu tamamlandı. Toplam 35 F-16 Blok 30'un modernizasyonu planlanan proje kapsamında halen 8 uçak üzerinde eş zamanlı çalışmalar TUSAŞ'ta devam ediyor.

ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den kritik hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla tamamlandı

BLOK 30'LARLA 2030'LARA

Proje ile TSK envanterine 1988 yılında girmeye başlayan ilk uçaklar olan F-16 Blok-30'lar dış gövde iyileştirmelerine tabi tutuluyor. Her bir uçak için 1200-1500 arasında parça değişimi yapılarak gövde ve iskeleti güçlendiriliyor. Bu iyileştirme, projenin başlatıldığı 2016 yılı itibariyle 7 bin uçuş saatine ulaşan F-16 Blok 30 savaş uçaklarının 8 bin saatlik mevcut uçuş ömürlerini 12 bin saate çıkarılmasını sağlıyor. Modernize edilen 35 uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 2030'lara kadar görev yapması bekleniyor.

BLOK-72 SEVİYESİNE ÇIKARILACAK

Modernizasyon projelerinin tüm uçaklara uygulanması ve F-16 filosunun ömürlerinin 20 sene uzatılması; Özgür Projesi ve AESA radarlarının entegrasyonuyla F-16 Blok-30'ların teknolojik açıdan Blok-72 seviyesine çıkarılması amaçlanıyor. Bu projelerle kazanılan yeteneğin Milli Muharip Uçağa da aktarılacak olması projenin bir diğer kritik kazanımı.

MİLLİ YAZILIMLA ÖZGÜRLEŞECEK

2012'de başlatılan ve TUSAŞ tarafından yürütülen "F-16 ÖZGÜR Modernizasyon Projesi" F-16 savaş uçaklarıyla ilgili yürütülen bir başka proje. Yeni Şafak'ın haberine göre, ilk kez ABD'den bağımsız yürütülen proje kapsamında F-16'ların milli yazılım ve komuta kontrol sistemleri ile donatılması planlanıyor.

Yerli sistemlere adapte edilecek uçakların bağımlılıktan kurtarılması ve özgürleştirilmesi hedefleniyor. Projede F-30 Blok 30'ların güncel teknolojiye kavuşturulması da kritik bir amaç olarak öne çıkıyor.

BURUN RADARI ÜRETİLİYOR

Bir diğer proje ise 2018'de başlayan "F-16 Burun Radarı Geliştirilme Projesi" Bu kapsamda savaş uçaklarında kullanılmak üzere modern bir AESA radarının milli olarak tasarım ve üretimine çalışılıyor. Proje kapsamında ilk radarın bu yıl içinde teslim edilmesi ve öncelikli olarak Özgür projesi kapsamında modernize edilen F-16 Blok-30'larda kullanılması planlanıyor. AESA radarının bir diğer varyantı da AKINCI TİHA için üretiliyor.

ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türk Hava Kuvvetleri, Türkiye, Milli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi 10:36 Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı 10:29 Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Çip krizi ilk olarak otomotiv sektörünü vurdu! Ortaya çıkan fatura 210 milyar doları buldu 10:19 Çip krizi ilk olarak otomotiv sektörünü vurdu! Ortaya çıkan fatura 210 milyar doları buldu
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı 10:14 İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı Aygün Aydın'dan dikkat çeken hareket! Paylaştığı bebek fotoğrafı, herkesin kafasını karıştırdı 10:10 Aygün Aydın'dan dikkat çeken hareket! Paylaştığı bebek fotoğrafı, herkesin kafasını karıştırdı Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar 10:04 Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı 21:47 Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı 17:57 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı

Son Dakika Haberleri
10:35 Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi
10:28 Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı
10:18 Çip krizi ilk olarak otomotiv sektörünü vurdu! Ortaya çıkan fatura 210 milyar doları buldu
10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler
10:09 Aygün Aydın'dan dikkat çeken hareket! Paylaştığı bebek fotoğrafı, herkesin kafasını karıştırdı
10:06 Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu
10:05 ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı
10:04 Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar
10:01 Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük korku yaşattı
09:59 Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı
AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak 645 milyon lira Hazine yardımı, erken seçim olursa toplamda 1.9 milyara ulaşacak AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak 645 milyon lira Hazine yardımı, erken seçim olursa toplamda 1.9 milyara ulaşacak         
10:49
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi         
10:26
G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler         
10:16
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 10:54:42. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement