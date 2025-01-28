Dubai çikolatasını tahtından etti! Yok satıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dubai çikolatasını tahtından etti! Yok satıyor

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Sosyal medyada popülerleşen Dubai çikolatası, ününü yitirirken, Adanalı bir tatlıcının geliştirdiği Adana çikolatası, büyük ilgi görüyor ve satışları hızla artıyor. Yerli ve milli bir tat olarak ön plana çıkan Adana çikolatası, Kilis'in coğrafi işaret belgesiyle tescilli 'Cennet Çamuru' ile hazırlanıyor.

28.01.2025 10:24  Güncelleme: 14:09
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Sosyal medyada viral haline gelen Dubai çikolatası, popülerliğini yitirirken Adanalı tatlıcının Dubai çikolatası olarak bilinen ürünü yeniden yorumlayarak yaptığı Adana çikolatası yok satmaya devam ediyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popülerleşen Dubai çikolatası, 2024 yılının en çok tüketilen ürünleri arasında yer aldı. Ancak her popülerlik gibi Dubai çikolatasının ünü de bitmeye başladı.

Adana Çikolatası, Dubai Çikolatası'nın Yerini Aldı

Adanalı bir tatlıcı ise popüler ürünün içerisindeki Kilis'in coğrafi işaret belgesiyle tescilli 'Cennet Çamuru'nu yeniden yorumlayarak Adana Çikolatası yaptı. Yaklaşık 3 aydır menüde olan ve adeta yok satan Adana çikolatası, "yerli ve milli" bir tat olarak tüketilmeye devam ediyor.

Adana Çikolatası, Dubai Çikolatası'nın Yerini Aldı

"ÇİKOLATALARIMIZ ÇOK İLGİ GÖRÜYOR"

Gösterişli ambalajıyla satılan Adana çikolatası hakkında tatlıcı, "Kilis'in Cennet Çamuru ile Dubai çikolatası furyası çıkmıştı. Bizde onu kendi işletmemizde Adana çikolatası olarak satışını yapıyoruz. Bu ürün menümüzde de var ve yoğun talep görüyoruz. Satışlarımız çok güzel. Her gelen müşteride beğeniyor ve adının Adana çikolatası olması nedeniyle çok ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

Adana Çikolatası, Dubai Çikolatası'nın Yerini Aldı

"ADANA ÇİKOLATASI FURYAMIZ DEVAM EDİYOR"

Dubai çikolatası furyasının bittiğine vurgu yapan tatılıcı, "Dubai çikolatası furyası bitti ama bizim Adana çikolatası furyamız devam ediyor. Haftanın 4-5 günü Adana çikolatası ağırlıklı çalışıyoruz. Yoğun bir rağbet görüyoruz" dedi.

Adana Çikolatası, Dubai Çikolatası'nın Yerini Aldı
Dubai çikolatasını tahtından etti! Yok satıyor
Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Kilis, Dubai, adana, tat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dubai çikolatasını tahtından etti! Yok satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • şakir:
    iyide buda dubaı cıkolatası 14 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Sizde kimden nemalanirsaniz o yok satiyor 9 0 Yanıtla
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