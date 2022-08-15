Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine ette yüzde 25 indirim yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine ette yüzde 25 indirim yaptı

15.08.2022 10:10
Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine ette yüzde 25 indirim yaptı

Adana'da bir kasap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım kredi kooperatiflerinde ette yüzde 30'a varan indirim yapılacağını açıklaması üzerine bu çağrıya kulak verip yüzde 25 indirim yaptı.

Adana'da bir kasap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım kredi kooperatiflerinde ette yüzde 30'a varan indirim yapılacağını açıklaması üzerine bu çağrıya kulak verip yüzde 25 indirim yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım kredi kooperatif marketlerinde ette yüzde 30'a varan indirim yapılması talimatı vermesi ve daha sonra bu indirimlerin özel kasaplara da yansıyacağını söylemesi üzerine Adanalı bir kasap indirime gitti. Sarıçam ilçesinde Kozan Bulvarında bulunan Zülfikar Koçaklı isimli kasap kırmızı ve beyaz ette yüzde 25'e varan indirime gitti. Bu indirimle birlikte kasap dana kıymayı 84 liraya, dana kuşbaşını ise 110 liraya satmaya başladı. İndirimden haberdar olan vatandaşlar kasap dükkanına akın ederek et almak istedi.

Zülfikar Koçaklı, vatandaşların ucuz et yemesi için Cumhurbaşkanının talimatlarına uyduklarını söyledi. Koçaklı, "Cumhurbaşkanımız vatandaşların ucuz et yemesi için indirime gidilmesini söyledi. Biz de bu talimat doğrultusunda ürünlerimizde yüzde 25 indirime gittik. Bu durumdan vatandaş çok memnun kaldı. Her şeyi devletten beklememek lazım. Biraz da taşın altına bizim elimizi sokmamız lazım. Vatandaş da bu durumdan oldukça memnun satışlar bir hayli fazla. Çok para kazanmıyoruz ama vatandaşın memnun olması bize yetiyor" dedi.

Vatandaşlar ise uzun süreden sonra eti ucuza alabildiklerini için mutlu olduklarını daha da ucuzlamasını beklediklerini söyledi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine ette yüzde 25 indirim yaptı - Son Dakika

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