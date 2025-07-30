Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler - Son Dakika
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Ekonomi

Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler

Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler
30.07.2025 17:28
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Türkiye ekonomisi ağustos ayına yoğun bir veri gündemiyle giriyor. Enflasyon ve büyüme verileri, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu, bütçe dengesi, işsizlik, sanayi üretimi, dış ticaret ve konut satışları gibi birçok kritik başlık bu ay açıklanacak. Memur toplu sözleşme görüşmeleri ile küresel gelişmeler de piyasalarda yön belirleyici olacak.

Türkiye ekonomisi ağustos ayına yoğun bir veri gündemiyle giriyor. Hem enflasyon ve büyüme gibi makroekonomik veriler, hem de Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni Enflasyon Raporu piyasaların radarında olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Ağustos'ta Samsun'da düzenleyeceği toplantıyla temmuz ayı dış ticaret verilerini kamuoyuna açıklayacak. Hatırlanacağı üzere, haziranda ihracat yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolara yükselmişti. Bakan Bolat, bu artışı "Son bir yılın en yüksek aylık artış oranı" olarak tanımlamıştı.

TÜFE VERİLERİ 4 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Ağustos'ta temmuz ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Haziranda aylık TÜFE yüzde 1,37 artmış; yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 olmuştu. Aynı günlerde AR-GE harcamalarına ilişkin bütçe verileri de yayımlanacak.

SANAYİ ÜRETİMİ, İNŞAAT MALİYETLERİ VE TİCARET ENDEKSLERİ 11 AĞUSTOS'TA

Haziran ayına ait sanayi üretim endeksi 11 Ağustos'ta duyurulacak. Aynı gün inşaat maliyet endeksi de açıklanacak. Ticaret satış hacmi, ciro ve dış ticaret verileri ise 12 Ağustos'ta kamuoyuna sunulacak.

CARİ AÇIK VERİSİ 12 AĞUSTOS'TA GELİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Ağustos'ta haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Mayısta 684 milyon dolarlık cari açık verilmiş, altın ve enerji hariç hesapta 4 milyar doları aşkın fazla oluşmuştu.

KONUT SATIŞLARI VE TARIM ENDEKSİ DE AĞUSTOSTA AÇIKLANACAK

TÜİK, 13 Ağustos'ta temmuz ayı konut satış istatistiklerini, 14 Ağustos'ta ise tarım ürünleri üretici fiyat endeksini paylaşacak. 15 Ağustos'ta ücretli çalışan sayısı ile hizmet ve inşaat üretim endeksleri duyurulacak.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 15 AĞUSTOS'TA BELLİ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını da 15 Ağustos'ta açıklayacak. Haziran ayında bütçe açığı 330 milyar lirayı aşmıştı.

İŞSİZLİK VE GÜVEN ENDEKSLERİ PEŞ PEŞE GELECEK

Yılın ikinci çeyreğine ait iş gücü istatistikleri 19 Ağustos'ta, tarımsal girdi fiyatları ve yurt dışı üretici fiyat endeksi 20 Ağustos'ta duyurulacak. Tüketici güven endeksi ise 21 Ağustos'ta açıklanacak. 25 Ağustos'ta hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri, 29 Ağustos'ta ise temmuz ayı iş gücü verileri açıklanacak.

BÜYÜME VERİSİ 1 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisi 1 Eylül'de belli olacak. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON RAPORU 14 AĞUSTOS'TA

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 14 Ağustos'ta yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Raporun içeriği, para politikasının yönü açısından kritik önemde. Karahan, daha önce yaptığı açıklamada 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 24 olarak duyurmuştu.

MEMURLARIN GÖZÜ TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA

Ağustos ayında bir diğer kritik başlık da kamu çalışanlarını ilgilendiriyor. 2026-2027 dönemine ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri bu ay yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanları ve emekliler için yeni kazanımlar hedeflendiğini açıklamıştı.

PİYASALAR KÜRESEL GELİŞMELERİ DE İZLEYECEK

Veri gündeminin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD'nin ticaret politikaları gibi küresel gelişmeler de piyasa fiyatlamalarında belirleyici olacak. Türkiye'nin, taraflar arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapması dikkat çekiyor.

Ekonomi, Finans, Piyasa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler - Son Dakika
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