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AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, "Zam geldiği gibi gider" dedi, Tayyar "Gelirleri artırma" çağrısı yaptı - Son Dakika

AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, "Zam geldiği gibi gider" dedi, Tayyar "Gelirleri artırma" çağrısı yaptı

01.01.2022 17:31
AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, "Zam geldiği gibi gider" dedi, Tayyar "Gelirleri artırma" çağrısı yaptı

2022'nin ilk saatlerinde akaryakıttan, doğal gaza kadar pek çok ürün ve hizmete zam gelmesine AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, "Zam geldiği gibi gider... Anlık tepkiye lüzum yok" açıklamasını yaptı. Partinin bir diğer MKYK Üyesi Şamil Tayyar ise "gelirleri artırma" çağrısında bulundu.

Türkiye, yeni yıla hem TL'deki değer kaybının yarattığı etkiyle elektrikten doğal gaza, akaryakıttan ulaşım ücretlerine kadar birçok kaleme zamla girdi.

ELEKTRİĞE FAHİŞ ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWhın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.

Bu açıklama elektriğe konutlarda 150 kWh'ın altında kalan tüketim için yüzde 52, üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam anlamına geliyor.

DOĞAL GAZA ZAM

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde 2022 yılı Ocak ayı doğal gaz toptan satış fiyat tarifesiyle ilgili açıklama yayımlandı. Açıklamaya göre, konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam yapıldı. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğal gaza yüzde 50 zam yapıldı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM

2021 boyunca devam eden akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor. 1 Ocak itibariyle benzin, motorin ve LPG'ye yeni zamlar geldi. Motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, LPG'ye 78 kuruş zam geldi.

KÖPRÜ ÜCRETLERİNE VE AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞİNE ZAM GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı. Açıklamada, "Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir" ifadesi yer aldı.

MTV'YE ZAM

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranını yüzde 25 olarak belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu karara göre ocak ayı itibariyle ödenecek MTV yüzde 25 olarak zamlanmış oldu.

PASAPORT, EHLİYET, HARÇ VE CEZALARA ZAM

1 Ocak itibariyle pasaport, ehliyet, harç ücretleri ve ödenecek trafik cezaları da zamlandı. Tüm bu kalemlerde uygulanacak zam yüzde 36.20 olarak açıklandı. 1 Ocak'tan itibaren süresi 6 ay olan pasaport için 339 lira, 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira ödenecek. 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022'de bin 116 liraya yükselecek.

BİRİNCİ: ZAMLAR GELDİĞİ GİBİ GİDER

Yeni yılla birlikte art arda gelen bu zamma tepkiler yükselirken ilgili AK Parti yönetiminden de açıklama geldi. AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, yurttaşların büyük tepkisine yol açan zamlar için "Zam geldiği gibi gider... Anlık tepkiye lüzum yok" yanıtı verdi.

Birinci, konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Zam geldiği gibi gider... Anlık tepkiye lüzum yok. Biz başardık, yine sizlerle el ele biz başaracağız. Dolarda anlık tepki verenleri ne hale getirdik hatırlayınız, hem de bir gecede..." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, 'Zam geldiği gibi gider' dedi, Tayyar 'Gelirleri artırma' çağrısı yaptı

TAYYAR: GELİRLERİ ARTIRMALI

Zamlar için açıklama yapan bir diğer AK Parti yöneticisi ise Şamil Tayyar oldu. AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, yapılan zamların "sürpriz" olmadığını belirtip "Avrupa 5/6 kat daha pahalı kullanıyor" dedi.

"Bu kriz, tüm dünyanın ortak sorunu. Kısa vadede çözümü zor, etkisi zayıflatılabilir" diyen Tayyar, vatandaşlara "giderleri azaltamıyorlarsa gelirleri artırmaları" önerisinde bulunup "Gelir, fiyat artışından fazlaysa hayat kolaylaşır" değerlendirmesi yaptı.

AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, 'Zam geldiği gibi gider' dedi, Tayyar 'Gelirleri artırma' çağrısı yaptı
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Doğalgaz, AK Parti, Ocak, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, 'Zam geldiği gibi gider' dedi, Tayyar 'Gelirleri artırma' çağrısı yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, "Zam geldiği gibi gider" dedi, Tayyar "Gelirleri artırma" çağrısı yaptı - Son Dakika
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