AK Partili Turan'dan asgari ücrete yapılan ara zamma gelen eleştirilere yanıt: Esas artış yılbaşında yapılacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'de bir akaryakıt istasyonunun açılışına katıldı. Çanakkale'de istihdam sağlayan, ekonomiye katkı sunan tüm işletmelerin yanında olmaya gayret ettiklerini anlatan Turan, şöyle konuştu: "Ekonomik olarak birtakım sorunlar yaşıyoruz. En kısa zamanda çözülmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE, SÜRECİ BERABER AŞACAĞIZ"

Bizim dışımızda gelişen saikler var. Pandemi bilmezdik, 3 yıl uğraştık. Kuzeyimizde devam eden bir savaş var. Güneyimizdeki ülkelerdeki sıkıntılar malum. Ama bunu aşmak bizim görevimiz. Türkiye, güçlü bir ülke. Bu süreci beraber aşacağız. Türkiye, güçlü olmasaydı; Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Karabağ'da bu adımları atabilir miydik? Kapalı Maraş'ı 'açık' Maraş yapabilir miydik?"

"İŞVERENE 100 LİRA DESTEĞİN AZ OLDUĞU ELEŞTİRİLERİNİ GÖRDÜK"

Asgari ücrete yapılan ara zamma ilişkin de konuşan Turan, şunları kaydetti: "Bazı çevrelerce işverene 100 lira desteğin az olduğu eleştirilerini gördük. İyi değerlendirmek lazım. Asgari ücretin esas düzenlemesi ocak ayında yapıldı. Asgari ücrete esas artış, o gün yüzde 50 ile yapılmadı mı? Bugünkü yüzde 30 zam, ilave artış demek. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu. Ayrıca ocak ayında işveren için damga ve gelir vergisi kaldırılarak 450 lira destek sağlanmıştı. Şimdiki 100 lira destek de işverenimiz için ilave destektir. Toplamda 550 lira bir destek söz konusu. Bu konuyu iyi değerlendirmek lazım. Esas artış yine yılbaşında yapılacak. Tüm çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için devletimizin önemli adımları var. Türkiye her şeye rağmen büyümeye devam edecek. 2001 krizini hatırlayalım; çarklar durmuştu, bankalar batmaya başlamıştı. Hamdolsun, Türkiye'de bugün tüm sorunlara rağmen çarklar durmadı, istihdam azalmadı. 1994 krizini hatırlayın. 5 Nisan Kararları ile sonuçlanmıştı. Öyle bir tablomuz yok."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.

"TAAHHÜTLER YERİNE GELİRSE NATO'NUN BÜYÜMESİNİ İSTERİZ"

Bülent Turan, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olduğunun altını çizerek, bu rakamın, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olduğuna değinen Turan, şöyle devam etti: "Bunlar kıymetli işler. Sorunlarımız var, ama çözüm için de güçlü bir irade var. NATO Zirvesi'nde önemli bir diplomatik başarı sağlandı. Üçlü bildiri, bazı çevrelerce sanki İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede adımlar atmadan NATO'ya girecekmiş gibi yorumlandı. Sadece sürece ilişkin başlangıca 'evet' denildi ve teröre karşı mücadelede önemli taahhütler verildi. Şu anda takip ediyoruz. Sürecin sonunda mutabakat Meclise gelecek, tüm partilerin desteğiyle veya 'hayır'ı ile şekil bulacak. Eğer taahhütler yerine gelirse, biz NATO'nun büyümesini isteriz. Yerine gelmezse, Türkiye olması gereken yerde durur.