Akaryakıt Üzerinden ÖTV Tutarlarına Zam Yapıldı - Son Dakika
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Akaryakıt Üzerinden ÖTV Tutarlarına Zam Yapıldı

16.07.2023 13:57

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarına zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile motorin ve 95 oktan benzinin litre başına 5 lira, LPG'nin litre başına ise 4 lira artış yapıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yapılan zammı eleştirerek, doğalgaz sübvansiyonlarının kaldırılması veya siyasi partilere verilen hazine yardımlarının kesilmesi gibi alternatif çözümler önerdi.

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi ( Ötv ) tutarlarında artışa gidildi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BENZİNDE LİTRE BAŞINA 5 LİRA ZAM

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı. Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak.

DESTİCİ'DEN AKARYAKIT ZAMMINA TEPKİ

Akaryakıta yapılan ÖTV zammına Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici ise Twitter hesabından tepki gösterdi. Destici paylaşımında şu ifadeleri; "Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nin%200 üzeri yükseltilmesi kabul edilebilir ve hakkaniyetli bir düzenleme olmamıştır. ÖTV dolaylı bir vergi düzenlemesidir. Yani yoksulla zenginin, geliri düşük olanla yüksek olanın aynı oranda ödediği vergidir. Akaryakıta bu denli zam yapmak yerine mesela, doğalgazda geliri yüksek olanlara uygulanan sübvanse (yüz milyarca TL) ile siyasi partilere verilen milyarlarca TL hazine yardımı kaldırılabilirdi."

"EKONOMİNİN ŞOFÖR MAHALLİNDE OTURANLAR..."

Seçimin ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek'i açık açık hedef alan sözler de sarf eden Destici, "Ekonominin şöför mahallinde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir. Bu doğru ve hakça değildir. Ayrıca bugüne dek yapılan tüm iyileştirmeleri de değersiz kılmaktadır.

"CAN YAKMAYACAK ÇÖZÜMLER BEKLEMEK VATANDAŞIN EN TABİİ HAKKIDIR"

Zamlarla ya da kemer sıkarak ekonomiyi düzeltmek, bütçe açıklarını kapatmak sıradan ekonomi yöneticilerinin de yapabileceği şeylerdir. (Nitekim 70'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'de sıkça uygulanmıştır) Dünya ekonomi çevrelerinin itibar ettiği ya da ağırlıkları olduğu söylenen isimler iş başında ise o vakit daha konforlu ve can yakmayacak çözümler beklemek vatandaşımızın en tabii hakkıdır.

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