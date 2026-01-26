Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 55,15 TL'ye, Ankara'da 56,06 TL'ye, İzmir'de 56,35 TL'ye yükselecek.
23 Ocak Cuma günü de motorinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam gelmişti. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 57,28 TL, Ankara'da 58,40 TL, İzmir'de 58,68 TL seviyesinde bulunuyor.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.10 TL
Motorin litre fiyatı: 57.34 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.92 TL
Motorin litre fiyatı: 57.16 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
Motorin litre fiyatı: 58.42 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.27 TL
Motorin litre fiyatı: 58.69 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıta bir haftada 2. zam - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?