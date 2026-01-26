Akaryakıta bir haftada 2. zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Akaryakıta bir haftada 2. zam

Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıta bir haftada 2. zam
26.01.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Akaryakıta bir haftada 2. zam
Haber Videosu

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 1,11 kuruş zam geliyor. Son olarak cuma günü de motorine 1 lira 40 kuruş zam gelmişti.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.

YENİ BENZİN FİYATLARI

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 55,15 TL'ye, Ankara'da 56,06 TL'ye, İzmir'de 56,35 TL'ye yükselecek.

MOTORİNE CUMA GÜNÜ ZAM GELMİŞTİ

23 Ocak Cuma günü de motorinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam gelmişti. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 57,28 TL, Ankara'da 58,40 TL, İzmir'de 58,68 TL seviyesinde bulunuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.10 TL

Motorin litre fiyatı: 57.34 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.92 TL

Motorin litre fiyatı: 57.16 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

Motorin litre fiyatı: 58.42 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.27 TL

Motorin litre fiyatı: 58.69 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta bir haftada 2. zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?
Fenerbahçe arsaVev’den 18-0’lık tarihi galibiyet Fenerbahçe arsaVev'den 18-0'lık tarihi galibiyet
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Herkesin evinde bulunan tehlike Vücudunun yüzde 30’u yandı Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı
Başkentte panik yaratan ihbar Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı Başkentte panik yaratan ihbar! Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı

11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:40
Öcalan’ın Bahçeli’yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
11:25
Transferde Ozan Kabak bombası Süper Lig’e dönüyor ama Galatasaray’a değil
Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil
11:06
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
08:37
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 12:05:40. #7.11#
SON DAKİKA: Akaryakıta bir haftada 2. zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.