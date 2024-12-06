Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak motorine rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 96 kuruş indirim gerçekleşti. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 6 Aralık 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
Güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 42.12 TL
Motorin litre fiyatı: 43.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
Benzin fiyatı: 42.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43.24 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Benzin litre fiyatı: 42.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.87 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
Benzin litre fiyatı: 43.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.39 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıta bugünden itibaren geçerli olacak şekilde indirim geldi - Son Dakika
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