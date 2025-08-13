Akkuyu Nükleer Santrali'nde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
Akkuyu Nükleer Santrali'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Akkuyu Nükleer Santrali\'nde Çalışmalar Devam Ediyor
13.08.2025 11:44
Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının sürdüğünü ve Türkiye'nin enerji hedeflerini açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşaatın devam ettiğini belirterek, "1'inci reaktörün kubbesi kapalı durumda. 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü reaktörün aynı anda inşası devam ediyor. Sahada muazzam bir çalışma var. Hedefimiz, nükleer lige çıkmış bir Türkiye" dedi.

Bakan Bayraktar, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen Türkiye'nin Gücü AK Gençlik Strateji ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantı kapsamında düzenlenen 'Türkiye'nin Enerjisi' oturumunda konuşan Bakan Bayraktar, elektrik, doğal gaz, petrol ve madenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması için çalıştıklarına vurgu yaptı. 2016'da ortaya konulan 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir çağ açıldığını ve Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han sondaj gemilerini enerji filosuna kattıklarını hatırlatan Bayraktar, "Biz bu gemilerle kendi jeologlarımızla, kendi jeofizikçilerimizle, kendi petrol mühendislerimizle beraber bu operasyonu yapabilir hale geldik. Orada petrol varsa petrol, doğal gaz varsa onu arıyoruz. Bu operasyonlar başarıya ulaştı, daha da artarak devam edecek" diye konuştu.

'MAVİ VATAN'DA ADETA BİR DESTAN YAZIYORUZ'

Muhalefetin doğal gaz üretimi ile ilgili eleştirilerini işaret eden Bakan Bayraktar, "Bunlar 'Arayamazlar, bulamazlar. Bulsalar bile üretemezler' demediler mi? Muhalefet hep bunları söylüyor. Hatta muhalefet, 'Akdeniz'de ne işimiz var?' dedi. 'Mavi Vatan bir masal' diyorlar. Biz Allah'ın izniyle Mavi Vatan'da adeta bir destan yazıyoruz" dedi. Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretildiğini ifade eden Bayraktar, bunun yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe denk geldiğini belirterek, "O kadarlık petrolü almak için dışarıya bu dövizi ödüyorduk. Şimdi o iş bitti. Hem para cebimizde kaldı hem de bu değeri biz yerin altından çıkarıp, ekonomimize katıyoruz" diye konuştu.

'YENİLENEBİLİR ENERJİDE REKOR KIRACAĞIZ'

Türkiye'nin yenilenebilir enerji bakımından dünyadaki 11'inci ülke olduğunu aktaran Bayraktar, "Bu sene bir rekor kıracağız, rüzgar ve güneşte 10 bin megavatlık ilave kurulu güce sahip olacağız. Türkiye'de bugün evlerimizde ihtiyaç duyduğumuz elektriğin tamamını güneş ve rüzgardan karşılayan bir ülke haline geldik" dedi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşaatın devam ettiğini de anımsatan Bayraktar, "1'inci reaktörün kubbesi kapalı durumda. 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü reaktörün aynı anda inşası devam ediyor. Sahada muazzam bir çalışma var. Hedefimiz, nükleer lige çıkmış bir Türkiye" diye konuştu. 150 bin kişinin şu anda madenlerde veya madenlerle ilgili endüstrilerde çalıştığını ifade eden Bayraktar, "Bu sayıyı çok rahatlıkla arttırabilir ve Türkiye'nin ekonomisinde madenin rolünü, madenin payını çok daha ileri götürebiliriz" dedi.

'DESTEKLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YOĞUNLAŞACAK'

Enerji destekleriyle ilgili de konuşan Bakan Bayraktar, enerji noktasında devletin büyük bir destek programı uyguladığını belirtti. Desteklerin bundan sonra da devam edeceğine vurgu yapan Bayraktar, bu destekleri ihtiyaç sahibi veya dar gelirli vatandaşlara yoğunlaştırılacağına dikkat çekti. Bayraktar, bu seneki destek rakamının 700 milyar liraya ulaşacağını ve finansmanıyla birlikte bu tutarın 1 trilyon lira olacağını belirterek, "Biz, 'Destekler devam etsin ama bunu ihtiyaç sahibine verelim' diyoruz" diye konuştu. Diğer yandan Türkiye'nin enerji atılımları için özel olarak hazırlanan rap şarkının ilk dinletisi de yapıldı. Şarkıdaki 'Bu Türkiye'nin gücü, bu gençliğin ateşi. Yeniden yazılıyor bak, enerjinin hikayesi. Gelecek bizim elimizde, parlıyor Türkiye'nin güneşi. Yükseliyoruz zirveye, bu bizim zafer müjdemiz' sözleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu Nükleer Santrali'nde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Akkuyu Nükleer Santrali'nde Çalışmalar Devam Ediyor
