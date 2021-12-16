Üye Girişi
Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak - Son Dakika

Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak

16.12.2021 17:38

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, asgari ücretin 4 bin 253 liraya yükselmesi konusunda ilk yorumunu yaptı. Ali Babacan, "Bugün açıklanan asgari ücret daha ocak sonunda vatandaşlarımızın, işçilerimizin eline geçmeden erimeye başlayacak. Şu anda Türkiye, üzülerek söylüyorum kronik yüksek enflasyon dönemine artık girmiştir" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2022 yılı asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından beklentilerin üzerinde bir artışla 4 bin 253 lira olarak açıklandı. Böylece asgari ücret yüzde 50 oranında artmış oldu. AGİ ise en düşük olarak 402 liraya yükseldi.

"VATANDAŞLARIN DAHA ELİNE GEÇMEDEN ERİMEYE BAŞLAYACAK"

Asgari ücretin 4 bin 253 lira olarak açıklamasına muhalefetten yorumlar da gecikmedi. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bu ücretin ocak ayının sonuna kadar yani daha vatandaşların eline geçmeden erimeye başlayacağını ifade ederek şu açıklamaları yaptı:

"Yaklaşık yüzde 50 bir artış var. Bu asgari ücretin ilk ödeneceği tarih de ocak ayının sonu. Ancak şöyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. 1 Kasım'dan bu yana yani 1 buçuk ay içerisinde dolar kuru tam yüzde 60 arttı. Bu yüzde 60'lık kur artışı, hemen ocak, şubat, mart, nisan aylarında yüksek enflasyon olarak tekrar vatandaşlarımızı etkileyecek. Yani bugün açıklanan asgari ücret daha ocak sonunda vatandaşlarımızın, işçilerimizin eline geçmeden erimeye başlayacak. Şu anda Türkiye üzülerek söylüyorum kronik yüksek enflasyon dönemine artık girmiştir."

"KURU ÇIKARIRSANIZ, DÖVİZ FIRLAR, ENFLASYON DA PATLAR"

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise yaptığı paylaşımda "Faiz, kur, enflasyon 3 değişkenli matematik denklemi gibidir! Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı bir hatayla denklemden "ben yaptım oldu" kafasıyla kuru çıkarırsanız, döviz fırlar, enflasyon da patlar!" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan'dan asgari ücret için ilk tepki: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak
Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak

Asgari Ücret, Ali Babacan, Enflasyon, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:38 Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak
17:38 Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü
17:37 Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı
17:37 Merkez Bankası'nın kararında dikkat çeken ifade!
17:37 Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi
17:13 Asgari ücretin açıklanması sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk sözler: Yüreklere su serpmiştir
17:09 Tesadüfen girdiği dükkandan 30 dolara tablo satın aldı! Hayatı değişti
16:55 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır
16:54 Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek
16:52 Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer
Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü         
17:39
Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi         
17:37
Valilik uyardı! İstanbul'da kar etkili olacak Valilik uyardı! İstanbul'da kar etkili olacak         
17:25
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 17:45:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement