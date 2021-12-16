Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2022 yılı asgari ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından beklentilerin üzerinde bir artışla 4 bin 253 lira olarak açıklandı. Böylece asgari ücret yüzde 50 oranında artmış oldu. AGİ ise en düşük olarak 402 liraya yükseldi.

"VATANDAŞLARIN DAHA ELİNE GEÇMEDEN ERİMEYE BAŞLAYACAK"

Asgari ücretin 4 bin 253 lira olarak açıklamasına muhalefetten yorumlar da gecikmedi. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bu ücretin ocak ayının sonuna kadar yani daha vatandaşların eline geçmeden erimeye başlayacağını ifade ederek şu açıklamaları yaptı:

"Yaklaşık yüzde 50 bir artış var. Bu asgari ücretin ilk ödeneceği tarih de ocak ayının sonu. Ancak şöyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. 1 Kasım'dan bu yana yani 1 buçuk ay içerisinde dolar kuru tam yüzde 60 arttı. Bu yüzde 60'lık kur artışı, hemen ocak, şubat, mart, nisan aylarında yüksek enflasyon olarak tekrar vatandaşlarımızı etkileyecek. Yani bugün açıklanan asgari ücret daha ocak sonunda vatandaşlarımızın, işçilerimizin eline geçmeden erimeye başlayacak. Şu anda Türkiye üzülerek söylüyorum kronik yüksek enflasyon dönemine artık girmiştir."

"KURU ÇIKARIRSANIZ, DÖVİZ FIRLAR, ENFLASYON DA PATLAR"

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise yaptığı paylaşımda "Faiz, kur, enflasyon 3 değişkenli matematik denklemi gibidir! Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı bir hatayla denklemden "ben yaptım oldu" kafasıyla kuru çıkarırsanız, döviz fırlar, enflasyon da patlar!" ifadelerini kullandı.