Ali Babacan: Türkiye\'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

DEVA Partisi Ali Babacan, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada Türkiye'deki ekonomik tabloya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"HAYAT PAHALI, MUTFAKTA YANGIN VAR"

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın iftar sofrasını kurarken geçim hesabı yapmak zorunda kaldığını belirten Babacan, "Emekli hesap yapıyor, asgari ücretli hesap yapıyor, gençler hesap yapıyor. Çünkü hayat pahalı, mutfakta yangın var" dedi.

OECD verilerine göre Türkiye'nin gıda enflasyonunda en yüksek oranlara sahip ülkelerden biri olduğunu ifade eden Babacan, pandemi sonrası dünyada kümülatif gıda enflasyonunun ortalama yüzde 40 civarında olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 700'ün üzerine çıktığını söyledi.

Dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamasının aylık 31 bin lirayı aştığını belirten Babacan, "Bu rakama kira, elektrik, doğalgaz, eğitim ve sağlık giderleri dahil değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çocukların yaklaşık üçte birinin yoksulluk riski altında yaşadığını dile getiren Babacan, bazı çocukların okula aç gittiğini veya öğün atlamak zorunda kaldığını söyledi.

"TÜRKİYE'DEN SERMAYE ÇIKIŞI HIZLANDI"

Ekonomiye ilişkin verileri de değerlendiren Babacan, 2025 yılında cari açığın 10 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldiğini, finans hesabı açığının ise 21 milyar dolardan 42 milyar dolara çıktığını belirtti.

Babacan, "Türkiye'den çıkan sermaye, gelen sermayeden daha hızlı artıyor. Eskiden Türkiye yatırım çeken bir ülkeydi. Bugün ise birçok iş insanı yatırımını başka ülkelerde yapmak zorunda kalıyor" dedi.

"GÜVEN YOKSA YATIRIM OLMAZ"

Ekonomideki sorunların temelinde güven eksikliği olduğunu vurgulayan Babacan, hukuka ve adalet sistemine duyulan güvenin zedelendiğini ifade ederek, "Böyle bir korku iklimi varsa yatırım olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"ENFLASYONU İKİ YIL İÇİNDE TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

DEVA Partisi olarak ekonomide kural bazlı yönetimi yeniden tesis edeceklerini belirten Babacan, kurumların kısa sürede güçlendirileceğini söyledi. Babacan, "Altı ayda ekonomik iklimi değiştireceğiz, en geç iki yıl içinde enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz" dedi.

"SAVAŞIN DEĞİL BARIŞIN YANINDAYIZ"

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Babacan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek kınadı.

Türkiye'nin diplomasi ve sağduyudan yana olması gerektiğini belirten Babacan, "Türkiye'nin yeri savaşın değil, barışın ve uluslararası hukukun yanıdır" ifadelerini kullandı