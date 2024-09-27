Alman İş Dünyası Türkiye\'ye Güveniyor

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Alman iş dünyasının Türkiye ile iş yapma konusunda çok istekli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin potansiyeline güveniyorlar. Türkiye'yi dünya için bir ihracat üssü, üretim üssü, lojistik üssü olarak takdir ediyorlar. Özellikle Uzak Doğu'dan ayrılmak, çıkmak isteyen Alman ve Avrupalı yatırımcılar, son aylarda çok sıklıkla bizleri ziyaret ediyor ve niyetlerini ortaya koyuyorlar." dedi.

Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na katılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel sektör ve kamu sektöründen geniş bir heyet olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de geleneksel JETCO toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Muhatabımız Almanya Başbakan Yardımcısı ve Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Dr. Robert Habeck ve heyetiyle ikili görüşme yaptık. Bu görüşmede iki dost ve müttefik ülke arasındaki ekonomik ilişkileri çok geniş bir şekilde ele aldık. Bu, JETCO'nun beşinci toplantısı. Geçen sene Ankara'da biz ev sahipliği yaptık. Gelecek sene yine ev sahipliği bizde olacak. Biliyorsunuz değerli Cumhurbaşkanımız, daha dört gün önce New York'ta Almanya Başbakanı'nı kabul etmişti ve Almanya Başbakanı Sayın Olaf Scholz da 11 Ekim'de Türkiye'de resmi ziyarette bulunacak. İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler çok iyi düzeyde, olumlu bir iklimde devam ediyor."

Bakan Bolat, ekonomik ilişkiler noktasında Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ekonomi ortaklarından olduğunu, Türkiye'nin ihracatında yaklaşık 21,5 milyar dolarla ilk sırada ve ithalatında ise 27,5 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

İki ülkenin toplam dış ticaretinin 50 milyar dolara yaklaştığını vurgulayan Bolat, "İki lider, geçen yıl Berlin'de 60 milyar dolarlık karşılıklı yıllık ticaret hedefi ortaya koydular. Bunu küresel ekonomik konjonktür biraz daha iyileşip talep arttığı noktada orta vadede rahatlıkla gerçekleştirebiliriz." dedi.

"Türkiye'yi dünya için bir ihracat üssü, üretim üssü ve lojistik üssü olarak takdir ediyorlar"

Bakan Bolat, Alman iş dünyasının Türkiye ile iş yapma konusunda çok istekli olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin potansiyeline güveniyorlar." diyen Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'yi dünya için bir ihracat üssü, üretim üssü ve lojistik üssü olarak takdir ediyorlar. Özellikle Uzak Doğu'dan ayrılmak, çıkmak isteyen Alman ve Avrupalı yatırımcılar, son aylarda çok sıklıkla bizleri ziyaret ediyor ve niyetlerini ortaya koyuyorlar. Bunu aksiyona çevirme gayreti içindeyiz. Daha iki gün öncesine kadar New York'taydık. Amerikan iş dünyası yetkilileriyle de 5-6 toplantı yaptık. Oradaki Türk iş dünyası yetkilileriyle de. Aynı pozitif havayı orada da gördük yani ekonomi, ticaret, turizm, yatırımlar noktasında Batı dünyası ile Avrupa olsun, ABD olsun, ilişkiler son derece iyi çünkü iş dünyası iş yapmak, yatırım yapmak, ticaret yapmak istiyor, siyasileri zorluyorlar.

Biz de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bunu ülkemiz için, bu potansiyeli aksiyona ve faydaya çevirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Beş gün içinde önce ABD ve bir gün arayla Almanya... Bu yoğun temasları gerçekleştirdik. JETCO toplantısına özel sektör başkanlarımız da katıldı. Odalar Birliği, DEİK, TÜSİAD ve Türk Otelciler Birliği, Almanya tarafı da en üst düzeyde katıldı. Çalışma grupları raporlarını sundular ve toplantının sonunda JETCO protokolünü imzaladık. Ayrıca ikinci bir niyet beyanı imzalayarak iki taraf arasında küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ticaretin geliştirilmesi noktasında bir çalışma programı hususunda niyet protokolü imzaladık. İkili görüşmelerde Sayın Başbakan Yardımcısı ile birçok konuda görüş birliğinde olduğumuzu ya da görüşlerimizin birbirine yakın olduğunu gözlemlemekten çok mutlu olduk. Alman hükümeti olarak Türkiye ile ticaret, yatırım, ekonomik ilişkilere, turizme çok önem veriyorlar."

Vize konusundaki sıkıntılar

Bolat, Almanya'dan bu yıl Türkiye'ye toplam 7 milyon turist beklediklerini belirterek, "Almanlar da bundan memnun ve Alman hükümeti, Türkiye ile her alanda yakın işbirliğini desteklediğini ifade etti. Özel sektörü desteklediğini ifade etti." dedi.

Türkiye ile Almanya arasındaki bazı ihtilaflı konularda da çözüm arayışında olduklarını dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Özellikle vatandaşlarımızın vize konusundaki sıkıntıları konusunda hem AB düzleminde görüşüldüğünü ama Almanya düzleminde ikili olarak da bu konuda kolaylaştırıcı çabalar içinde oldukları ifade edildi. Büyükelçilik gerekse konsoloslukları nezdinde geçen yılki rakamlara göre bu yıl daha fazla vize verdiklerini ifade ettiler ancak özellikle dünyanın değişik ülkelerinden göçmen probleminin son 1-2 sene çok arttığını ifade ettiler. Önce Suriye'den bir milyon, sonra Ukrayna'dan bir milyon göçmen gelince, başka ülkelerden de Asya ve Afrika ülkelerinden gelince, sınırların göçmenlerle alakalı daha sıkı takibi konusunda vize konularının bunun için biraz sıkıntılı olduğunu ifade ettiler ama iş dünyası için ve fuarlara katılım noktasında fast track dediğimiz hızlandırılmış mekanizmayı çalıştıracaklarını bize söylediler. Kendileri hem Alman Dışişleri hem Alman İçişleri Bakanlıkları ile yakın temasta olduklarını ifade ettiler. Bu şekilde son derece verimli bir çalışma ziyaretini, resmi ziyareti tamamlamış bulunuyoruz."

Bolat, bugün öğleden sonra da Almanya'daki, Berlin'deki Türk iş dünyası temsilcileriyle görüşeceklerini dile getirerek, "Çok doyurucu, bilgilendirici ve faydalı bir ziyaret gerçekleştirdik." dedi.

Ağustos ayı dış ticaret verileri

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin ağustos ayı dış ticaret verilerini de değerlendirerek, dünya ekonomisinde yaklaşık 27 trilyon dolarlık ağırlığı olan Avrupa Birliği'nde büyük bir durgunluk yaşandığını söyledi.

"AB'nin ithalat, ihracat rakamlarında düşme var yani küresel talep durgun." diyen Ticaret Bakanı Bolat, şunları dile getirdi:

"Aynı zamanda bu durgunluğun üzerine başka ülkeler de aynı bizim gibi daha fazla ihracat yapmak için hakikaten çok da kolay olmayan şartlarda büyük bir mücadele veriyoruz. Bugün TÜİK tarafından açıklanan ihracat verileri çok ümit verici. Özellikle dış ticaret açığımız noktasında 5 milyar dolara aylık açığı düşürmemiz. Son 12 ayda da dış ticaret açığımız 38 milyar dolara düştü. 57 milyar dolardan temmuz itibarıyla 14 ayda 19 milyar dolar düştü. Eylül ayı, ağustos ayı cari işlemler açıklandığında daha da çarpıcı, olumlu bir rakamı hep birlikte göreceğiz.

Biz hesaplamalarımızı, tahminlerimizi yapıyoruz. Hizmetler ihracatımızdaki olumlu ivmeyle beraber, mal ihracatında da dış ticaret açığını aylık 5 milyar dolara düşürmemiz, cari işlemler tablosunda çok sevindirici bir rakamı ortaya koyacak. Sabredelim, 11 Ekim'de hep birlikte öğreneceğiz. Yine güzel olan tarafı büyümemizin artık net ihracat katkısı temeliyle yapılması çok daha olumlu çünkü bu anlamda sadece iç talebin yükselmesiyle olacak bir büyüme, enflasyonist eğilimleri de yükseltmekte maalesef. O yüzden biraz iç talep, biraz dış talep, yatırımlar, hep birlikte milli gelirimizi de daha yukarı rakamlara taşıyacağız. Dış ticaret cephesinde işler iyi gidiyor, cari işlemler cephesinde işler iyi gidiyor."