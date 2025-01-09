Türkiye\'ye de araç satan dev otomotiv firmaları derin krize girdi

Ekonomi

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin duyarlılığı geçen yılın sonunda birikmiş sipariş eksikliği nedeniyle önemli ölçüde kötüleşti.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, Kasım 2024'te eksi 32,4 puan olan Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, Aralık 2024'te 2,3 puan düşerek, eksi 34,7 puana geriledi.

Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi de 2024 Aralık'ta 1,5 puan artarak, eksi 32,3 puana yükseldi.

Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 30,9 puandan eksi 37,1 puana geriledi.

Ankete ilişkin açıklamada, "Alman otomotiv sektöründeki hava 2024 yılı sonunda daha da kötüleşti" ifadesi yer aldı.

Şirketlerin mevcut iş durumlarını kasım ayına göre aralıkta biraz daha iyi değerlendirdikleri belirtilen açıklamada, şirketlerin gelecek aylar konusunda daha kötümser oldukları aktarıldı.

İHRACAT BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Açıklamada, "Otomotiv sektöründeki birçok şirket, sipariş birikimlerini üretim kapasitelerini tam olarak kullanmak için yetersiz olarak değerlendirdi. Dış ticarette de olumlu bir ivme beklenmiyor. İhracat beklentileri kasım ayındaki eksi 19,1 puandan eksi 20,3 puana geriledi." ifadeleri kullanıldı. Son aylardaki sektördeki düşüş eğiliminin işe alım açısından da devam etmesi dikkati çekti. Şirketlerin istihdam beklentileri Kasım 2024'teki eksi 33,9 puandan eksi 36,7 puana indi.

SEKTÖRDEKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ İSTİHDAM BEKLENTİLERİNİ ETKİLİYOR

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Otomotiv endüstrisi böylece daha derin bir krize girdi. Eskiye kıyasla daha fazla şirket işten çıkarmaları değerlendiriyor." yorumunu yaptı.

AVRUPA OTOMOTİV SEKTÖRÜ BİRÇOK ZORLUKLA KARŞI KARŞIYA

Alman otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleriyle mücadele ederken, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında. Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin gittikçe artan rekabeti, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in tarihi işten çıkarma ve fabrika kapatma planları bu tartışmaları artırdı.

VOLKSWAGEN'İN TARİHİ KARARI KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Volkswagen'in kararı Alman otomotiv sanayisinin içinde bulunduğu krizi derinleştirirken, otomotiv sektörü, yüksek vergi oranları, artan elektrik fiyatları, geniş bürokrasi nedeniyle ülkede rekabet gücünü kaybediyor. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaşmaya vardı.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ POLİTİKASI AVRUPA'YI ETKİLEYEBİLİR

Bunun yanında, bu ay yeniden ABD Başkanı olarak yemin edecek olan Donald Trump, seçimi kazanırsa dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek için gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı. Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor.

ALMAN EKONOMİSİ KIRILGANLIĞINI KORUYOR

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülen ülke ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme kaydederek, teknik resesyona girmekten kurtulmuştu. Alman otomotiv endüstrisindeki kriz, gözden kaçan trendlerin, yapısal sorunların ve jeopolitik risklerin karmaşık bir etkileşimiyle ortaya çıkarken, otomotiv endüstrisi bir zamanlar Alman ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyordu. Sektör, Almanya'da toplam katma değerin yüzde 5'ini oluştururken, istihdamın yüzde 3'ünü sağlıyor. Gelir açısından ise açık ara en büyük sanayi sektörü konumunda. Alman otomotiv üreticileri geçen yıl 272,6 milyar avro değerinde ihracat yaptı. Bu da toplam ihracatın yüzde 17,3'üne denk geliyor.

ÜRETİM KITLIĞI İSTİHDAMA DA YANSIYOR

Haziran 2024 itibarıyla Alman otomotiv sektöründe, tedarikçiler hariç yaklaşık 773 bin kişinin istihdam edildiği kayıtlara geçerken, sektörün istihdamı 2023'e göre yüzde 0,8 azaldı. Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü otomotiv sektöründe bulunuyor. Bu da otomotiv sektörünü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü konumuna taşıyor. Almanya, 2024'te de küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.