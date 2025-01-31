Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye\'den ayrılma kararı aldı

Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den çıkma kararı aldı ve Türkiye'deki üretim tesislerini Turna Ahşap'a sattı. Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in köşe yazısında verdiği bilgiye göre, Çin'in otomotiv sektöründeki devam eden hızlı yükselişi küresel markaları mali zorluklara itmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz ay, Almanya'nın en büyük otomotiv yan sanayi şirketlerinden Linde + Wiemann, Türkiye'deki üretim tesisindeki ortaklığı bitirme kararı aldı. Şimdi bir başka Alman otomotiv yan sanayi devi daha Türkiye'den ayrılıyor. Türkiye'ye 2003 yılında gelen ve üretim tesisi kuran Almanya'nın en önemli grup şirketlerinden Hymer'e ait Farhym, Türkiye'den çıkma kararı aldı.
Geçtiğimiz yılın son dönemlerinde bu kararı alan Alman devi, birçok şirketle görüştü. Adana ve Ankara'da üretim yapan Farhym, hisselerinin tamamını Ankara'da üretici olan Turna Ahşap'a satma kararı aldı. Daha önce de Farhym'in satış süreci gündeme gelmiş ancak işlem tamamlanmamıştı. Eğer bu süreç tamamlanırsa, Alman devi Türkiye'den tamamen çekilecek.
Geçmiş yıllarda Mercedes-Benz adına yurtdışında değişik ülkelerde üst düzey yöneticilik yapan ardından, Türkiye'de Farhym Otomotiv'de CEO görevini yürüten Bülent Akgöl, "Son yıllarda maalesef değişken piyasa koşulları, tüm dünyada ve özellikle otomotiv sektöründe yaşanan daralma, Alman yatırımcı firmanın bu kararı almasında önemli bir etkendi" değerlendirmesinde bulundu.
Dünya çapında faaliyet gösteren ticari araç üreticileri için bir sistem tedarikçisi olan Farhym, Türkiye'nin yanı sıra Polonya'da da üretim yapıyor. Bu fabrikalarda ticari araçların iç kısımlarının tasarımı için entegre imkanlar sunan şirketi alan Turna Ahşap, 1994 yılında Mehmet Saygun tarafından Düzce'de kuruldu. 2022 yılında Ankara-Çubuk'ta yeni fabrika kuran şirketin toplam üretim alanı 20 bin metrekarenin üzerinde.
Almanya'nın en önemli otomotiv şirketlerinden Hymer-Leichtmetallbau'ya ait Farhym Otomotiv Sanayi, 2021 yılında Makel Yalıtım ile satış sürecine girmişti. Özellikle seyahat ve toplu taşım otobüsleri endüstrisine yönelik, hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiren şirketin ana tesisi Ankara'daki MAN Otobüs Üretim Merkezi'nin hemen yanında yer alan 10 bin metrekarelik fabrika. İkinci fabrika ise Adana'daki 1500 metrekarelik tesis. Şirket bu iki tesisten MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC, Hyundai gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu.
Farhym'in sahibi olan Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co firması ise 1962 yılında Erwin Hymer tarafından Baden-Württenberg'de bulunan Wangen im Allgau'de kuruldu. 1957'de tasarımcı ve uçak öncüsü Erich Bachem ile birlikte satış şirketi Eriba'yı kuran Hymer'in kurduğu şirket son açıklanan verilere göre 3 bin çalışana ve yaklaşık 1 milyar euroluk ciroya sahip. Hafif metal ve alüminyum işleme konusunda uzman olan firma, özellikle merdiven/iskele çözümleri alanında dünya lideri olarak tanınıyor.
Türkiye'de ortaklığı bitiren Alman Linde + Wiemann, 1939'da İkinci Dünya Savaşı'ndan günler öncesinde kuruldu. Almanya'nın Dillenburg kentinde bulunan şirket, Almanya ve Türkiye dışında İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Çin, Güney Afrika gibi ülkelerde üretim yapıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)