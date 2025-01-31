Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı

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Çin'in otomotiv sektöründe devam eden hızlı yükselişi Avrupa otomotiv sektöründe daralmaya neden olurken, Alman otomotiv yan sanayi devi Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Yaklaşık 25 yıldır Ankara ve Adana'da faaliyet gösteren Alman şirketi Farhym, Türkiye'deki üretim tesislerini yerli firma Turna Ahşap'a satma kararı aldı.

31.01.2025 08:24
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Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den çıkma kararı aldı ve Türkiye'deki üretim tesislerini Turna Ahşap'a sattı. Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in köşe yazısında verdiği bilgiye göre, Çin'in otomotiv sektöründeki devam eden hızlı yükselişi küresel markaları mali zorluklara itmeye devam ediyor.

TÜRKİYE'DEN ÇIKMA KARARI ALDILAR

Geçtiğimiz ay, Almanya'nın en bü­yük otomotiv yan sanayi şir­ketlerinden Linde + Wie­mann, Türkiye'deki üretim tesisindeki ortaklığı bitirme kararı aldı. Şimdi bir başka Al­man otomotiv yan sanayi de­vi daha Türkiye'den ayrılıyor. Türkiye'ye 2003 yılında gelen ve üretim tesisi kuran Alman­ya'nın en önemli grup şirket­lerinden Hymer'e ait Farhym, Türkiye'den çıkma kararı al­dı.

FARHYM HİSSELERİNİN TAMAMINI TURNA AHŞAP'A SATIYOR

Geçtiğimiz yılın son dö­nemlerinde bu kararı alan Al­man devi, birçok şirketle görüştü. Adana ve Ankara'da üretim yapan Farhym, his­selerinin tamamını Ankara'da üretici olan Turna Ahşap'a satma kararı aldı. Da­ha önce de Farhym'in satış sü­reci gündeme gelmiş ancak işlem tamamlanmamıştı. Eğer bu süreç ta­mamlanırsa, Alman devi Tür­kiye'den tamamen çekilecek.

Geçmiş yıllarda Merce­des-Benz adına yurtdışında değişik ülkelerde üst düzey yö­neticilik yapan ardından, Tür­kiye'de Farhym Otomotiv'de CEO görevini yürüten Bülent Akgöl, "Son yıllarda maalesef değişken piyasa koşulları, tüm dünyada ve özellikle otomotiv sektöründe yaşanan daralma, Alman yatırımcı firmanın bu kararı almasında önemli bir et­kendi" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya çapında faaliyet gös­teren ticari araç üreticileri için bir sistem tedarikçisi olan Farhym, Türkiye'nin yanı sıra Polonya'da da üretim yapıyor. Bu fabrikalarda ticari araç­ların iç kısımlarının tasarı­mı için entegre imkanlar su­nan şirketi alan Turna Ahşap, 1994 yılında Mehmet Saygun tarafından Düzce'de kurul­du. 2022 yılında Ankara-Çu­buk'ta yeni fabrika kuran şir­ketin toplam üretim alanı 20 bin metrekarenin üzerinde.

Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı

ADANA VE ANKARA'DA ÜRETİM YAPIYORDU

Almanya'nın en önem­li otomotiv şirketlerinden Hymer-Leichtmetallbau'ya ait Farhym Otomotiv Sana­yi, 2021 yılında Makel Yalı­tım ile satış sürecine girmişti. Özellikle seyahat ve toplu ta­şım otobüsleri endüstrisine yönelik, hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiren şirketin ana tesisi Ankara'daki MAN Otobüs Üretim Merke­zi'nin hemen yanında yer alan 10 bin metrekarelik fabrika. İkinci fabrika ise Adana'da­ki 1500 metrekarelik tesis. Şirket bu iki tesisten MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC, Hyundai gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu.

3 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

Farhym'in sahibi olan Hy­mer-Leichtmetallbau GmbH & Co firması ise 1962 yılında Erwin Hymer tarafından Ba­den-Württenberg'de bulunan Wangen im Allgau'de kurul­du. 1957'de tasarımcı ve uçak öncüsü Erich Bachem ile bir­likte satış şirketi Eriba'yı ku­ran Hymer'in kurduğu şirket son açıklanan verilere göre 3 bin çalışana ve yaklaşık 1 mil­yar euroluk ciroya sahip. Ha­fif metal ve alüminyum işleme konusunda uzman olan firma, özellikle merdiven/iskele çö­zümleri alanında dünya lideri olarak tanınıyor.

1939 YILINDA KURULDU

Türkiye'de ortaklığı biti­ren Alman Linde + Wiemann, 1939'da İkinci Dünya Savaşı'n­dan günler öncesinde kuruldu. Almanya'nın Dillenburg ken­tinde bulunan şirket, Alman­ya ve Türkiye dışında İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Çin, Güney Afrika gibi ülkeler­de üretim yapıyor.

Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye\'den ayrılma kararı aldı

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Son Dakika Ekonomi Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Byd 1 milyar dolar yatırım yapacak diye herkes çok sevindi dimi. Suudi Arabistan 6 milyar dolar yatırım kararı aldı ve ne işi var elin arabının burda dendi. Abd ise baskı ve kararlılık ile 600 milyar dolar, evet yanlış duymadınız Byd nin büyük yatırımının 600 katı büyüklüğünde yatırım alacak. Demekki neymiş yatırım önemliymiş ve İTrail dışında herkese kapımızın açık olması lazım. 13 8 Yanıtla
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