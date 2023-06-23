Almanya'da Nitelikli Göçmenlik Yasası kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Nitelikli Göçmenlik Yasası kabul edildi

23.06.2023 13:47

Almanya'da hükümetin Avrupa Birliği dışından gelen vasıflı işçilerin göç etmesini kolaylaştırarak ülkede nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen Nitelikli Göçmenlik Yasası Federal Meclis'ten geçti. Yasayla, Alman hükümeti, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde nitelikli işgücü sıkıntısıyla mücadele etmeyi hedefliyor. Yeni yasa, iş teklifi olmayan ancak iş bulma potansiyeli olan kişiler için yeni bir 'fırsat kartı' da dahil, yabancı işçilere ülkeye girmeleri için üç yol sunuyor.

Almanya'da hükümetin Avrupa Birliği dışından gelen vasıflı işçilerin göç etmesini kolaylaştırarak ülkede nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen Nitelikli Göçmenlik Yasası Federal Meclis'ten geçti.

Federal Meclis'te yapılan oylamada nitelikli işgücü sıkıntısıyla mücadelede yardımcı olacak söz konusu yasa tasarısı hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oylarıyla kabul edildi.

KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLER ALINABİLECEK

Böylelikle, Federal Meclis, hükümetin Almanya'ya Avrupa Birliği dışından göçmenlerin gelmesini kolaylaştırıcı tedbirler alması konusunda yolu açtı. Oylamada ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yasa tasarısına ret oyu verirken, Sol Parti çekimser kaldı.

Federal Meclis'te 661 milletvekilinin katıldığı oylamada yeni kanuna 388 "evet", 241 "hayır" oyu kullanıldı. 31 milletvekili de çekimser oy verdi.

"DÜNYANIN EN MODERN GÖÇMENLİK YASASI"

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, mecliste yasaya ilişkin konuşmasında, yasayla Almanya'nın "dünyanın en modern göçmenlik yasasına" sahip olacağına savunarak, nitelikli göçmenler için bir sonraki adımın "bürokrasiyi önemli ölçüde azaltmak" olacağını vurguladı.

Yasayla, Alman hükümeti, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde nitelikli işgücü sıkıntısıyla mücadele etmeyi hedefliyor.

Alman şirketleri uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşarken, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1,98 milyon seviyesinde bulunuyordu. Vasıflı iş gücü eksikliği, çok sayıda sektörü ve şirketleri etkilerken, nitelikli işçi eksikliğinin Almanya'da refah için bir risk haline geldiği değerlendirilmesi yapılıyor.

Alman iş dünyasından gelen baskıların ardından Alman hükümeti, ülkede kalifiye iş gücü göçünün kolaylaştırılması için nitelikli göçmen stratejisi oluşturdu. Yeni yasada Almanya'ya Avrupa Birliği dışından göçmenlerin gelmesini kolaylaştırıcı tedbirler bulunuyor.

GÖÇMEN SAYISI 60 BİNE KADAR YÜKSELECEK

Söz konusu yasa ile AB dışından gelen göçmen sayısı yıllık 60 bine kadar yükselebilecek. Yeni yasa, iş teklifi olmayan ancak iş bulma potansiyeli olan kişiler için yeni bir "fırsat kartı" da dahil, yabancı işçilere ülkeye girmeleri için üç yol sunuyor.

Bunlardan ilkinde kişilerin Almanya'da denklik verilen bir üniversite ya da mesleki yeterlilik diplomasına sahip olması ve bir şirketten iş teklifi alması gerekiyor. İkinci yol, ilgili bir iş alanında en az iki yıllık tecrübenin yanı sıra mesleki eğitim ya da diploma şartı aranıyor.

Üçüncü ve ilk defa uygulanacak yol ise henüz iş bulamamış ama iş bulma potansiyeli olan kişilere "fırsat kartı" verilmesi. Fırsat kartı, nitelikler, dil becerileri, mesleki deneyimi, Almanya ile bağlantı ve yaşı dikkate alan puana dayalı bir sistemden oluşuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Nitelikli Göçmenlik Yasası kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika
21:11 Sesini bakan olduktan sonra duyduğumuz Hakan Fidan bu kez İngilizcesi ile gündemde!
21:07 Sesini bakan olduktan sonra duyduğumuz Hakan Fidan bu kez İngilizcesi ile gündemde!
21:01 Adana Demirspor, Slaven Bilic ile büyük ölçüde anlaştı
20:57 İş sadece imzaya kaldı! Slaven Bilic, Süper Lig'e geri dönüyor
20:57 Tekirdağ'da Ormanlarda Mangal ve Ateş Yakmak Yasaklandı
20:52 İstanbul'dan sonra Tekirdağ'da da ormanlarda piknik yapmak yasaklandı
20:25 Aziz Yıldırım, basın toplantısında uyuya kalan gazeteciye esprili tepki verdi
20:21 Aziz Yıldırım uyuya kalan basın mensubuna bakın nasıl tepki verdi
20:18 İYİ Parti Sözcüsü Zorlu Twitter hesabından gönderi yayımlayarak Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında açıklamalarda bulundu! İddiaları yalan
20:14 İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın iddiaları yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 21:20:31. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Nitelikli Göçmenlik Yasası kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement