Alparslan Bayraktar, Enerji Bakanlığı görevini devraldı - Son Dakika
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Alparslan Bayraktar, Enerji Bakanlığı görevini devraldı

05.06.2023 11:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı yeni Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi Fatih Dönmez'den devraldı. Bayraktar, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji sektöründeki rolünü güçlendireceklerini söyledi. Dönmez ise görevi devrettiği Bayraktar'a başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni Kabine üyelerini tek tek açıkladı. Erdoğan'ın Enerji Bakanlığı'na getirdiği Alparslan Bayraktar bugün düzenlenen törenle görevi Fatih Dönmez'den devraldı.

"PANDEMİ VE SAVAŞLA BÜYÜK İMTİHANLARDAN SINAMALARDAN GEÇTİK"

Dönmez'e görevlerinden dolayı teşekkür eden Bayraktar konuşmasında, "Yapısal anlamda çok büyük dönüşüm gerçekleştirdik. Bir taraftan bakanımızın ifade ettiği gibi artan enerji talebini karşılarken diğer taraftan da dışa bağımlılığı düşürmeye gayret ettik. Milli enerji ve maden politikasıyla piyasa hedeflerini ortaya koymuştuk. Enerji sektöründe yaşanan küresel enerji krizi, pandemi, ham madde fiyatları, daralan finansal piyasalar ve savaşla büyük imtihanlardan sınamalardan başarıyla geçtik.

"TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜ GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ"

Yenilenebilirden nükleer enerjiye, madencilik sektörüne, elektrik doğal gaz altyapı projelerine kadar sizden devraldığımız bayrağı daha ileri taşımanın gayreti içinde olacağız. İnanıyorum ki bu sayede bölgesinde enerji alanında büyük aktör olan Türkiye'nin rolünü güçlü hale getireceğiz. Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve bize verdiği destekten dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Berat Albayrak ve Bakan Dönmez'e teşekkürlerimi sunuyorum."

AİLESİNE TEŞEKKÜR EDERKEN BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ

Yeni Bakan Bayraktar konuşmasını anne ve babasına teşekkür ederek sonlandırdı. Bayraktar'ın o anlarda boğazının düğümlendiği ve ağlamamak için kendini zor tuttuğu görüldü.

FATİH DÖNMEZ: BAYRAĞI BUGÜN KENDİSİNE TESLİM EDİYORUM

Öte yandan görevi devreden Fatih Dönmez ise törende yaptığı açıklamada, "Madencilikte rekorla geçen bir dönem oldu. İhracatımızı 6,5 milyar dolara çıkarmış olduk. Cevherden mücevhere giden strateji belirleyerek katma değerli ürünlerin üretimini gerçekleştirmiş olduk. Bayrağı bugün kendisine teslim ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Aileme teşekkür ediyorum, fedakarlık yaptılar" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Alparslan Bayraktar, Enerji Bakanlığı görevini devraldı - Son Dakika


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