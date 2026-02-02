Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

Gram altın 4 gündür üst üste düşüyor. Sabah saatlerinde gram altın 6.590 TL seviyesinde işlem görürken, geçen haftayı 6.805 TL'den tamamlayan fiyatlardaki geri çekilme haftanın ilk işlemlerinde de devam etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh tercihini piyasaların yeniden fiyatlaması, altında çöküşü tetikledi. Spot altın, yüzde 5'e yakın düşüşle 4 bin 636 dolara geriledi. Oysa altın, sadece birkaç gün önce 5 bin 594,82 dolar ile tarihi zirveyi görmüştü.
Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 412 lira, en yüksek de 6 bin 831 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 437 liradan alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da ise fiyatlar şu şekilde:
