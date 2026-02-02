Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük - Son Dakika
Ekonomi

Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
02.02.2026 08:59
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
Altın fiyatları haftaya sert satışlarla başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh tercihini piyasaların yeniden fiyatlaması, değerli metallerde çöküşü tetikledi. Altının onsu, yüzde 5'e yakın düşüşle 4 bin 636 dolara geriledi. Gram altın ise güne 6 bin 437 liradan başladı.

Gram altın 4 gündür üst üste düşüyor. Sabah saatlerinde gram altın 6.590 TL seviyesinde işlem görürken, geçen haftayı 6.805 TL'den tamamlayan fiyatlardaki geri çekilme haftanın ilk işlemlerinde de devam etti.

ONS ALTIN 3 GÜNDE BİN DOLAR GERİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh tercihini piyasaların yeniden fiyatlaması, altında çöküşü tetikledi. Spot altın, yüzde 5'e yakın düşüşle 4 bin 636 dolara geriledi. Oysa altın, sadece birkaç gün önce 5 bin 594,82 dolar ile tarihi zirveyi görmüştü.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 412 lira, en yüksek de 6 bin 831 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 437 liradan alıcı buluyor.

  • Gram altın satış fiyatı: 6.437,90 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 11.590,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 23.179,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 47.536,40 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.182,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 119.205,54 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4.636,80 dolar

Kapalıçarşı'da ise fiyatlar şu şekilde:

Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

Son Dakika Ekonomi Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

  • Ali Levent Ali Levent :
    "Keriz silkeleme" operasyonunun birinci adımı tamamlandı. 5 1 Yanıtla
SON DAKİKA: Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
