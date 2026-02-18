Altında şok düşüş sonrası tepki alımı - Son Dakika
Altında şok düşüş sonrası tepki alımı

Altında şok düşüş sonrası tepki alımı
18.02.2026 09:15
Altında şok düşüş sonrası tepki alımı
Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslarda kaydedilen ilerlemenin ardından geriledi; yeni günde gelen sınırlı alımlarla kısmi toparlanma yaşandı. Ancak doların güçlü seyri, değerli metal üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor. 18 Şubat itibarıyla gram altın 6.942 TL, çeyrek altın 11.351 TL ons altın ise 4.930 dolardan işlem görüyor.

ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslarda ilerleme sağlanması sonrası sert düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni günde kısmi bir toparlanma sergiledi. Küresel risk iştahındaki artış güvenli liman talebini zayıflatırken, piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı.

Altın, önceki seansta yüzde 2'yi aşan kayıpla bir haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra çarşamba sabahı tepki alımlarıyla yükselişe geçti. Spot altın yüzde 1 değer kazanarak 4.930 dolar seviyesine çıktı. Ons tarafındaki toparlanma iç piyasaya da yansıdı ve gram altın 6.900 TL'nin üzerine tırmandı.

Buna karşın doların güçlü seyrini koruması ve jeopolitik gelişmelere ilişkin temkinli beklentiler, fiyatlar üzerindeki baskının tamamen ortadan kalkmasını engelledi.

18 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 6.942 TL

Çeyrek altın: 11.351 TL

Yarım altın: 22.713 TL

Tam altın: 47.983 TL

Cumhuriyet altını: 45.267 TL

Gremse altın: 119.961 TL

Ons altın: 4.930 dolar

DÜŞÜŞÜ TETİKLEYEN GELİŞMELER

Altın fiyatlarındaki sert gerilemede, ABD ile İran arasında nükleer anlaşmazlığın çözümüne yönelik "yol gösterici ilkeler" üzerinde uzlaşma sağlandığı açıklaması etkili oldu. Bu gelişme küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, yatırımcıların güvenli liman talebi azaldı.

Ayrıca ABD'nin arabuluculuğunda Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen görüşmeler de jeopolitik tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu tablo, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

DOLAR GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUYOR

Dolar endeksi, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayı toplantı tutanaklarını beklemesiyle güçlü görünümünü sürdürüyor. Doların değer kazanması, dolar bazlı fiyatlanan altını diğer para birimleri karşısında daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşması halinde bu yıl birkaç faiz indiriminin gündeme gelebileceğini ifade etti. Piyasalarda üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi ağırlık kazanıyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında yatırımcılar açısından daha cazip görülüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    50 tl düştü o e şok düşüş diye veriyor :) 0 0 Yanıtla
