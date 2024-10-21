AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul'da - Son Dakika
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Ekonomi

AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul'da

ABD Ticaret Bakanlığı destekli zirve, bölgesel ekonomik işbirliğini ve iş fırsatlarını artıracak.

21.10.2024 13:47
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ABD Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ve Azerbaycan, Gürcistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Romanya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan'daki Amerikan ticaret odalarıyla ortaklaşa düzenlenen AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi, ekonomik işbirliğini ve iş ortaklıklarını teşvik etmek için bölgelerden hükümet yetkililerini, devlet kalkınma ajanslarını, iş liderlerini ve yatırımcıları bir araya getirecek.

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Amerikan ticaret odaları tarafından 24-25 Ekim'de İstanbul'da "AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi" düzenlenecek.

Zirvenin ABD ile Güneydoğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya bölgelerindeki bölgesel iş çevreleri arasındaki bağları güçlendirerek ağ oluşturma, diyalog ve yeni iş geliştirme olanaklarının araştırılması için dinamik bir platform görevi görmesi öngörülüyor.

Çeşitli sektörlerden 200 üst düzey ismin katılması beklenen zirvede şirketler, paydaşlarla ve iş temsilcileriyle B2B (İşletmeden İşletmeye) toplantıları yapma ve ilgili endüstri atölyelerine katılma fırsatına sahip olacak.

Etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan ülkeler arasında Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Türkiye, Özbekistan ve Ukrayna bulunuyor.

Yaklaşık 207 milyon nüfuslu bir bölgeyle yaklaşık 2,9 milyon metrekarelik bir alanı oluşturan bu ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının 1,9 trilyon dolardan fazla olduğu değerlendiriliyor.

Zirvede öne çıkan konuşmacılar arasında, organizatör odaların (Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye) her birinin başkanları, bölgedeki ABD Büyükelçileri, katılacak sektörel şirketlerin liderlerinin olması bekleniyor.

"Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar düzeyine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz"

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, AmCham Türkiye olarak, Türkiye ekonomisine 60 milyar dolar katkı sağlayan 145 ABD merkezli şirketi temsil ettiklerini, ana hedeflerinin Türkiye'yi global pazarlara taşıyan bir güç olmak olduğunu dile getirdi.

Turnaoğlu, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar düzeyine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürdüklerini ifade ederek, "Şimdi de bölgemizdeki diğer Amerikan ticaret odaları ile iletişim ve işbirliğimiz ile ticaret potansiyelini daha da geniş bir kapsam ve coğrafya ulaştırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerini bir araya getiren AEES Zirvesi'ni hayata geçirme fikrinin de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki AmCham yönetimleri arasındaki görüş alışverişi sonucunda doğduğunu aktaran Turnaoğlu, "Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Romanya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan'daki Amerikan ticaret odalarının da AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi organizasyonuna ortaklığını memnuniyetle karşılıyoruz. Birlikte hayata geçirdiğimiz bu ilk zirvenin İstanbul'da düzenlenmesi AmCham Türkiye olarak bizleri ayrıca mutlu ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul'da - Son Dakika

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