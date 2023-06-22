ASELSAN Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Akyol atandı - Son Dakika
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ASELSAN Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Akyol atandı

22.06.2023 20:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanlığına atanması nedeniyle ASELSAN Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Prof. Dr. Haluk Görgün'ün yerine Ahmet Akyol atandı. Ahmet Akyol, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu ve daha önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, HAVELSAN, Quantum3D'de farklı görevlerde bulundu. Ayrıca TÜBİTAK-SAGE Yönetim Kurulu üyeliği ve NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO) Sensör ve Elektronik Paneli kurul üyeliğini sürdüren Akyol, evli ve üç çocuk babasıdır.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Savunma Sanayii Başkanlığına atanması nedeniyle ASELSAN Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Haluk Görgün'ün yerine, Yönetim Kurulu kararıyla Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akyol atandı.

AHMET AKYOL KİMDİR?

Akyol, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Stanford Üniversitesi'nde İnovasyon Liderlik eğitimi alan Akyol, Cranfield Üniversitesinde elektro-optik ve haberleşme konularında eğitimlere katıldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamlayan Akyol, tez çalışmalarına devam ediyor.

ASELSAN Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Akyol atandı

Akyol, 2007-2022 yıllarında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, HAVELSAN, Quantum3D'de, mühendis, müdür, müşavir, yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili gibi farklı görevlerde bulundu. 2018 yılında atandığı Savunma Sanayii Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Daire Başkanlığı görevine 3 yıl süreyle devam eden Akyol, 2021-2022 yıllarında ise yine Savunma Sanayii Başkanlığında Elektronik Harp ve Radar Sistemleri (EHRS) Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

Savunma Sanayii Başkanlığındaki görevlerinin ardından 2022 yılı haziran ayında ASELSAN Yönetim Kurulu kararı ile ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı görevine atanan Akyol, TÜBİTAK-SAGE Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye'yi temsilen NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (STO) Sensör ve Elektronik Paneli kurul üyeliğini sürdürüyor.

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