Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor

Yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca asgari ücretlinin beklediği haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması için talimat verdiğini söyledi.
Kabine sonrası konuşan Erdoğan, "Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bu hafta içi toplayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine sonrası tarafları telefonla arayarak davet etti. Asgari Ücret Komisyonu 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'de toplanacak.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için ekonomi kurmayları üç formül üzerinde duruyor.
6 aylık enflasyon oranında artış yapılabilir.
Yıl başında yapılan yüzde 50,5 oranındaki artış temmuzda yıllık enflasyona tamamlanabilir.
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