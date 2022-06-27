Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor

Yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca asgari ücretlinin beklediği haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması için talimat verdiğini söyledi.

ERDOĞAN: İNŞALLAH KISA SÜREDE MÜJDE VERECEĞİZ

Kabine sonrası konuşan Erdoğan, "Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu bu hafta içi toplayacak.

TOPLANTI 29 HAZİRAN'DA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine sonrası tarafları telefonla arayarak davet etti. Asgari Ücret Komisyonu 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'de toplanacak.

ZAM İÇİN 3 FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için ekonomi kurmayları üç formül üzerinde duruyor.

PRİM FORMÜLÜ

Kesintiler net ücrete eklenebilir.

Net asgari ücret: 4.253

İşçi için kesinti toplamı: 751

Brüt asgari ücret: 5004 TL

6 AYLIK ENFLASYON FORMÜLÜ

6 aylık enflasyon oranında artış yapılabilir.

4.253 X % 39,67= 1.687

4253 + 1.687= 5.940 TL

YILLIK ENFLASYONA TAMAMLAMA FORMÜLÜ

Yıl başında yapılan yüzde 50,5 oranındaki artış temmuzda yıllık enflasyona tamamlanabilir.