ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'ya Serbest Bölge Kurulmasını Talep Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'ya Serbest Bölge Kurulmasını Talep Ediyor

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara\'ya Serbest Bölge Kurulmasını Talep Ediyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, serbest bölgelerin ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırım ve teknoloji girişini hızlandırmak, ihracatı geliştirmek, istihdamı artırmak gibi faydalar sağladığını belirterek, Ankara'ya Serbest Bölge kurulmasını talep ediyor.

03.05.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, serbest bölgelerin ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırım ve teknoloji girişini hızlandırmak, ihracatı geliştirmek, istihdamı artırmak gibi faydalar sağladığını belirterek, "Ankara'ya Serbest Bölge kurulmasını talep ediyoruz" dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ekonomisine İstanbul'dan sonra en çok katkıyı sağlayan başkent Ankara'nın 12,4 milyar dolar ihracat, 17,7 milyar dolar ithalatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan dördüncü, en çok ithalat yapan üçüncü ili olduğunu, organize sanayi bölgeleri, teknokentleri ile tam bir üretim ve ticaret merkezi niteliği taşıdığını belirterek, Türkiye'nin 21. Serbest Bölgesi'nin kurulması için en uygun şehir olduğunu dile getirdi. Baran, Türkiye'de halihazırda faaliyet yürütülen 18 Serbest Bölge'nin 2023 yılında 12,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve 100 bin kişiye istihdam sağladığını ifade ederek, "19. Serbest Bölge, İzmir Bergama'da 18 Mart tarihinde Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın katılımıyla açıldı. 20. Serbest Bölge'nin de Menemen'de açılmasına ilişkin karar alındı. Serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Cumhurbaşkanımızın yetkili olduğu ilgili yasal düzenlemelerde yer alıyor. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, 21. Serbest Bölge için Ankara olarak talip olduğumuzu duyurmak ve serbest bölge talebimiz konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye'nin 21. Serbest Bölgesi'nin kurulması için en uygun şehir Ankara'dır" diye konuştu.

Baran, Başkent'e serbest bölge kurulması konusundaki taleplerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 26 Eylül 2023 tarihinde katıldığı ATO Meclis Toplantısı'nda da dile getirdiğini hatırlattı. Başkent'in raylı ulaşımda bir merkez konumunda olduğunu, Ankara'dan İstanbul'a, Konya'ya, Eskişehir'e, Yozgat'a, Sivas'a Yüksek Hızlı Tren bulunduğunu, Türkiye'nin dört bir yanına da demiryolu ile bağlantıları bulunduğunu kaydeden Baran, Ankara'nın Türkiye'deki karayolu ağının da tam ortasında yer aldığını söyledi. Baran, Ankara'nın gelişen üretim kapasitesi, organize sanayi bölgeleri ve teknokentleriyle üretim hacmi kadar katma değeri yüksek ürünler üreten bir şehir olduğuna da dikkat çekerek, "Ankara'mız üniversiteleri ve sanayi bölgeleri ile yoğun göç alan bir merkez. Ankara'da bir serbest bölge kurulması üretime, istihdama ve ihracata ivme kazandıracaktır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, İhracat, Ankara, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'ya Serbest Bölge Kurulmasını Talep Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
14:50 Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11’de olacak Arda Güler, Real Sociedad maçının ardından Cadiz maçında da ilk 11'de olacak
14:34 Filistin’e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı Filistin'e destek veren Bella Hadid, baskılara dayanamayıp modelliği bıraktı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 15:07:48. #1.11#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'ya Serbest Bölge Kurulmasını Talep Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement