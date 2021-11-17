ATO'dan genç girişimcilere "Güçlerinizi birleştirin" çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, dünyada ticaret yapma şeklinin değiştiğini belirterek, "Ufak paralarla ticaret yapma imkanımız kalmadı. Gelin bir iş yeri açıp, girişimcilik teşebbüsünde bulunurken güçlerimizi birleştirelim. Önemli sermayelerle bu arenaya çıkmamız lazım." dedi.

ATO koordinatörlüğünde TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen "Ankara Girişimcilik Zirvesi 2021" etkinliği, Kurulun İcra Komitesi Başkanı Hakan Tarhan'ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok zor bir süreçten geçtiğini ancak şu anda durumun biraz daha iyiye gittiğini söyledi.

Önceden açılışlara, kongrelere, düğünlere ve toplantılara yetişemediklerini ifade eden Baran, artık yavaş yavaş toplantı ve fuarların başladığını bildirdi.

Baran, yakın zamanda katıldıkları gıda fuarında, 13 holden birinin Türk girişimcilere ait olduğu bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük gıda fuarında ağırlığımızı hissettirdik. Türkiye adına önemli bir gösteriydi. Girişimcilik çok önemli, buna çok ihtiyacımız var. Gençler bizim geleceğimiz. Sizlerin ufkuna ihtiyacımız var. Günümüz dünyasında artık ticaret de değişiyor. Ufak paralarla ticaret yapma imkanımız kalmadı. Gelin bir iş yeri açıp, girişimcilik teşebbüsünde bulunurken güçlerimizi birleştirelim. Önemli sermayelerle bu arenaya çıkmamız lazım. Sorunlarınızla problemlerinizle ilgili atılması gereken adımları atma gayretinde oluruz. Lütfen sorunlarınızı bizlere iletin."

"Şu anda girişim yapmanın tam zamanı"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da salgın ve kriz dönemlerinin toplumda umutsuzluğun geliştiği zamanlar olduğunu fakat girişimciler için yeni fırsatlar ve heyecanlar barındırdığını dile getirdi.

Salgının herkesi çok etkilediğini vurgulayan Hazır, disiplinler arası çalışma, inovatif yaklaşım ve küresel iş birliklerinin çok daha anlamlı olduğu bir döneme girdiklerini anlattı.

Girişimcilik zirvesi kapsamında 300'den fazla etkinlik yaptıklarına dikkati çeken Hazır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde girişimcilik etkinliği yapılıyor. Şu anda girişim yapmanın tam zamanı. Her yıl Dünya Girişimcilik Kongresi yapılıyor. 100'den fazla ülkenin katıldığı, 7 binden fazla kurumun bir araya geldiği kongre önümüzdeki mart ayında Suudi Arabistan'da yapılacak. Ben inanıyorum ki kongrede Türkiye olarak fark yaratacağız. Ciddi anlamda Türkiye'nin lansmanı yapılacak. Dünyadaki girişimcilik ekosisteminde olmamız gereken yerde olacağız diye düşünüyorum. Bu vesileyle yeni çalışma biçimleri ve anlayışların üzerine eğilmemiz gerekiyor. Gelecek, dijital kaslarını güçlendiren, yeni çalışma ortamları ve biçimlerine hazır olan kurumlar ve bireyler üzerinde yükselecek."