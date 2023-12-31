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Ayvalık'tan Midilli'ye yılbaşı feribot seferlerinde yoğunluk - Son Dakika
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Ayvalık'tan Midilli'ye yılbaşı feribot seferlerinde yoğunluk

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yılbaşı feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk oluştu. Tatilcilerin ilgisi nedeniyle turizm acenteleri ilave seferler düzenledi. Yaklaşık 700 tatilcinin adalara geçeceği belirtilirken, toplamda 2 bin kişinin Yunan adaları ve Midilli'ye geçmesi bekleniyor.

Ayvalık\'tan Midilli\'ye yılbaşı feribot seferlerinde yoğunluk
31.12.2023 - 15:29,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yılbaşı feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk oluştu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

Ayvalık ile Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdi. Sabah gelen tatilciler, üç ayrı turizm şirketinin feribotlarını doldurdu.

Rehberlik yapan Necmi Hacıoğlu, gazetecilere, Türk tatilcilerin yılbaşını geçirmek için Ege adalarını tercih ettiğini söyleyerek, "Bugün 700'den fazla tatilci adalara geçmeye hazırlanıyor. Bir geceyi Midilli'de geçirip, daha sonra da adalara yönelik turlar yaparak tatillerini geçirecekler." dedi.

Seyahat acentesi sahibi Ali Jale ise yeni yıl için düzenledikleri seferlere ilginin yoğun olduğunu vurguladı.

Jale, ek seferler yaptıklarını anlatarak, "Yarınki ek seferlerimizle yılbaşı periyodunda 2 bin kişinin Yunan adaları ve Midilli'ye geçeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Ayvalık'tan Midilli'ye yılbaşı feribot seferlerinde yoğunluk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık'tan Midilli'ye yılbaşı feribot seferlerinde yoğunluk - Son Dakika
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