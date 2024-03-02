Ekonomi

Bakan Bolat: "21 milyar 86 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat değerine ulaştık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat ayı ihracat rakamlarını Adıyaman'da açıkladı

Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracatı gerçekleşti

ADIYAMAN - Adıyaman'da ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı ihracat değerine ulaştık" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Şubat ayı dış ticaret rakamlarını Adıyaman'da açıkladı. Adıyaman Valiliğini ziyaret eden ve burada şeref defterini imzalayan Bakan Ömer Bolat, daha sonra Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 Şubat ayı dış ticaret rakamlarına gelince, ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 oranında artarak 21 milyar 86 milyon dolar gerçekleşmiştir. Böylece Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Şubat ayı ihracat değerine ulaştık. Şubat ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,6 oranında artışla 258,7 milyar dolar olarak gerçekleşerek 2023 yıl sonundaki tarihi rekor düzey bir kez daha aşılmıştır. İthalatımız ise Şubat ayında yüzde 8,5 oranında azalarak 28 milyar 87 milyon dolar gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığının Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 azalarak, 7 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 14,6 puan artışla yüzde 75,1'e yükseldi. Şubat sonunda yıllık olarak ihracatımızda 258,7 milyar dolara ulaştık. Aralık sonunda 255,8 milyar dolardı. İhracatçılarımız ilk 2 ayda ekstradan 3 milyar dolar ihracat başarısı gösterdi. Yıllıklandırılmış ithalatımız 351,8 milyar dolara geriledi" dedi.

Bakan Bolat, konuşmasının devamında, "Küresel ticaretteki bu durgun seyre ve deprem felaketine rağmen 2023 yılında Türkiye ekonomisinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat devam etmiştir. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 4,0 oranında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla artışı ile Türkiye ekonomisi, yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 14 çeyrektir sürdürmüştür. 2023 yılında ise ekonomik büyümemiz yüzde 4,5 oranında gerçekleşerek yüzde 4,4 olan OVP hedefini aşmıştır. Bu büyüme performansı ile ülkemiz verisi açıklanan Avrupa Birliği ülkeleri içinde 1. sırada, OECD ülkeleri içinde 2., G-20 ülkeleri içinde ise 4. sıradadır. Böylelikle 2023 yılında nominal GSYH 1,1 trilyon dolara ulaşarak ilk defa 1 trilyon dolar seviyesini aşmıştır. Bu performans ile Suudi Arabistan ve Hollanda'yı geride bırakarak dünyanın en büyük 17. ekonomisi olması tahmin edilmektedir. Uluslararası Para Fonu verilerine göre ülke bazında nominal GSYH büyüklüğüne (dolar) göre Türkiye 2022 yılında 906 milyar dolar ile 19. sırada yer almaktadır. IMF beklentilerine göre bu sıralamanın 2023 yılında 1 trilyon 155 milyar dolar ile 17'ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, 2023 yılında kişi başına düşen gelir yüzde 23 oranında artarak 13 bin 110 dolar seviyesine yükselmiştir. Sahip olduğumuz bu olumlu seyrin bir göstergesini de küresel ihracattan aldığımız payda görüyoruz. Nitekim 2021 yılında ilk defa yüzde 1 seviyesini aşan küresel ihracattan aldığımız pay, 2022 yılında yüzde 1,02'ye ve 2023 yılı ilk üç çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,06'ya yükselmiştir. Öte yandan, Depremin 2023 yılında Şubat-Aralık döneminde ihracatımız üzerindeki negatif etkisini 6 milyar doların üzerinde hesaplıyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılı ihracatımızın deprem yaşanmamış olsaydı yüzde 3,1 oranında artarak 262,2 milyar dolar olabileceği öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye İhraçatcılar Meclis Başkanı Mustafa Gültepe ise konuşmasında, "Deprem bölgesinde 9 bine yakın ihracatçı firmamız var. Büyük yıkıma rağmen 11 ilimiz 19 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın ilk iki ayında ise afet bölgesindeki illerimizin toplam ihracatta artıya geçtiğini görüyoruz. Adıyaman'ımız da 10 milyon dolara yakın bir ihracatla, Şubat 2022 rakamını aştı. İnşallah bu başarıyı yılın geneline de yayacağız. Geçen ay 21,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Şubat'ta 2023'e göre yüzde 13,6 artıdayız. Elbette geçen yıl, deprem nedeniyle ihracatta ciddi daralma yaşamıştık. Ama 2022'ye göre de yüzde 6 artıda olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bu rakam tarihimizin en yüksek Şubat ayı ihracatı. Başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Şubat ayına sektörler özelinde baktığımızda ilk sırada 3 milyar 130 milyon dolarla yine otomotivi görüyoruz. Otomotivi 2,6 milyar dolarla kimya, 1,5 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla çelik ve 1,3 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip ediyor. 20 sektörümüz geçen ay ihracatını artırmayı başardı. TİM verilerine göre geçen ay 64 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 ilimiz, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara şeklinde sıralandı. Şubat'ta bin 388 firmamız ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız ihracatımıza 94 milyon dolara yakın katkı sundu. Birim ihracat değerimiz ise 1,43 dolar oldu. Euro/dolar paritesinin ihracatımıza pozitif etkisi 2024 yılında da devam ediyor. Geçen ay parite farkı ihracatımıza 63,5 milyon dolar katkı verdi. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Irak ve Birleşik Krallık şeklinde sıralandı. Özellikle ABD ve Latin Amerika'ya ihracatta dikkat çekici artış kaydettik. Genel tabloda ise 146 ülkeye ihracatımızı artırdık. 2023 küresel ekonominin yavaşladığı bir yıl oldu. Böylesine zor bir yılda ekonomimiz önemli büyüme başarısı gösterdi. Türkiye ekonomisi 2023'te uluslararası kuruluşların beklentilerinin ötesinde, yüzde 4,5 büyüdü. Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız ilk defa 1 trilyon doların üzerine çıktı" diye konuştu.